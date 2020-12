Suomessa todettu virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia kolmella ihmisellä

Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia on todettu myös Suomessa. Tartunta on todettu kolmella Suomeen palanneella matkustajalla. Kahdella heistä todettiin Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.

Asiasta kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotteessa.

Ministeriön mukaan tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja heidät on hoidettu eristyksessä. Tartunnan saaneet henkilöt ovat Etelä-Suomessa useamman erityisvastuualueen alueella.

Tiedotteen mukaan muuntuneen ja mahdollisesti aiempaa nopeammin leviävän koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia on todettu Britannian ja Etelä-Afrikan lisäksi useissa Euroopan maissa.

Euroopan tautivirasto ECDC:n mukaan tietoa uuden covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän. On epäilty, että virusmuunnos voi mahdollisesti levitä aiempaa tehokkaammin.

– Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta. Nykytiedon valossa käytössä olevat koronavirusrokotteet toimivat myös uusiin virusmuotoihin, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan positiivisia koronavirusnäytteitä on tutkittu Huslabin ja Helsingin yliopiston virologian laboratorioissa. Lisätutkimuksiin lähetettyjä näytteitä oli 76, ja niistä noin 50 näytteen sekvensointi on tähän mennessä valmistunut.

STM ja THL järjestävät huomenna tiedotustilaisuuden, jossa käsitellään koronamuunnosta. Tilaisuus alkaa kello 12.

Tartunnan saaneet tulleet Suomeen 18.-19. joulukuuta

Liikenne ja viestintävirasto Traficom keskeytti 20. joulukuuta THL:n suosituksen perusteella Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen kahdeksi viikoksi. THL:n ohjeen mukaisesti kaikkia Britanniasta ja Etelä-Afrikasta 7. joulukuuta tai sen jälkeen Suomeen tulleita on kehotettu hakeutumaan koronavirustesteihin, vaikka heillä ei olisi oireita.

Nyt todetut tautitapaukset on havaittu henkilöillä, jotka ovat saapuneet Suomeen 18.-19. joulukuuta.

Ihmisiä, jotka matkustavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta, ohjataan rajanylityspaikoilla koronavirustestiin ja karanteeniin.

– THL, Vantaan tartuntatautiviranomaiset ja Hus ovat tehostaneet ulkomailta Suomeen saapuvien testausta. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset muuntuneet viruskannat ja estää niiden leviämistä, toteaa tutkimusprofessori Hannu Kiviranta tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan uusiin virusmuunnoksiin pätevät samat suojatoimet kuin muihinkin viruksen muotoihin: turvavälit, käsi- ja yskimishygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä. Oireiden ilmaantuessa on hakeuduttava nopeasti testiin.

STT

