Suomessa yhä Pohjoismaiden matalin syntyvyys

Suomen syntyvyys on edelleen Pohjoismaiden matalin, Tilastokeskuksen raportista selviää.

Syntyvyys on ollut matalinta Suomessa vuodesta 2014 alkaen, ja syntyvyyden lasku on Suomessa ollut suhteellisesti kaikista Pohjoismaista jyrkintä vuoden 2010 jälkeen.

Syntyvyys laski vuonna 2019 kaikissa Pohjoismaissa paitsi Islannissa, jossa se nousi hieman.

Suomen osalta kokonaishedelmällisyysluku oli viime vuonna alle 1,4. Luvussa oli kuitenkin havaittavissa eroja kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Maaseutualueilla syntyvyys on selvästi korkeampaa kuin kaupunkialueilla.

Naisten kokonaishedelmällisyysluku oli kaupunkialueilla viime vuonna 1,29 ja miehillä puolestaan 1,25. Maaseutualueilla naisten luku oli 1,73 ja miesten 1,42.

Vanhempien koulutustaso vaikutti myös hedelmällisyyslukuun. Viime vuonna syntyvyys oli korkeampaa ihmisillä, jotka olivat vähemmän kouluttautuneita.

Kokonaishedelmällisyysluku tarkoittaa lapsimäärää, jonka ihmiset saavat keskimäärin elinaikanaan.

http://tilastokeskus.fi/til/synt/2019/02/synt_2019_02_2020-12-04_tie_001_fi.html

STT

