Suomessakin on voinut mennä koronarokotteen annoksia hukkaan – rokotepullossa poikkeuksellisen paljon ylimääräistä mukana

Suomessakin on saatettu heittää koronavirusrokotteen ylijäämäannoksia hukkaan. Asian vahvistaa STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Mia Kontio.

Pfizerin ja Biontechin rokote tulee pulloissa, joissa on virallisesti viisi annosta. Yhtiöt laittavat kuitenkin mukaan myös ylimääräistä rokoteainetta. Todellisuudessa pulloissa voi olla kuudesta seitsemään annosta rokotetta.

Kontio korostaa, ettei annoksia ole heitetty tarkoituksellisesti hukkaan. Käytännön taustalla on tarkat sääntelyt.

– Meillä käytetään viittä annosta siksi, että Euroopan lääkeviraston hyväksymässä valmisteyhteenvedossa ja myyntiluvassa on määritelty, että tästä rokotepullosta otetaan viisi annosta, ja näin on toimittu, Kontio sanoo STT:lle.

Tavallisesti Suomessa käytetyissä lääkkeiden ja rokotteiden moniannospullojen käyttömäärässä ei ole joustovaraa, jos myyntilupa ja valmistajan ohjeistus määrittelee käytettävän annosmäärän. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pullosta on käytetty valmistajan määrittelemä määrä annoksia, mahdollisesti ylijäänyttä ainetta ei käytetä enää.

Kontion mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotepullossa on poikkeuksellisen paljon ylimääräistä ainetta mukana.

– On todettu, että meidänkin käyttämillä välineillä jää tavallista enemmän rokoteannosta, Kontio lisää.

Kontio kertoo keskustelleensa rokotevalmistajan edustajan kanssa mahdollisuudesta käyttää myös ylimääräiset aineet rokotuksiin. THL:n on tarkoitus tiedottaa asiasta tänään sekä ohjeistaa rokottajia asian suhteen.

Mahdollisesti hukkaan heitetyistä rokoteannoksista kertoi aiemmin Iltalehti.

Ilta-Sanomien mukaan Suomessa olisi heitetty jopa satoja koronarokoteannoksia hukkaan. IS:n tiedot perustuvat terveydenhuollon lähteisiin.

Norjassa on saatettu heittää pois satoja koronarokoteannoksia

Kontion mukaan lääkkeiden ja rokotteiden moniannospulloissa on aina mukana ylimääräistä ainetta. Näin varaudutaan siihen, että erilaisten neulojen tai ruiskujen kanssa käytettäessä pullosta riittää siihen annosmäärään, mitä valmistaja sanoo.

– Niissä on aina vähän ylimääräistä, ruiskuihin otetaan pikkaisen enemmän mitä se rokoteannos on, Kontio lisää.

Rokotteiden mahdolliset hukkaan heittämiset nousivat esiin, kun aiemmin keskiviikkona kerrottiin Norjassa hukkaan menneistä annoksista. Norjalaislehti VG:n mukaan Norjassa on saatettu heittää turhaan pois satoja Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

VG:n mukaan esimerkiksi Tanska käyttää rokotuksissaan kaikki pulloista löytyvät annokset, kun taas Norjassa viidennen annoksen ottamisen jälkeen rokotepulloa ei käytetä. Lehden laskujen mukaan Norjassa on saatettu heittää pois jopa 400-800 rokoteannosta.

Suomeen tuli ensimmäinen, 10 000 annoksen erä Pfizerin ja Biontechin koronarokotteita lauantaina. Rokotukset aloitettiin Suomessa sunnuntaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Saara-Miira Kokkonen

STT

