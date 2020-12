Suomi lähettää kymmeniä virkamiehiä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvään joukkoon

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexiin kuuluva operatiivinen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvä joukko aloittaa toimintansa ensi vuonna.

Pysyvän joukon rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Ensi vuonna Suomen osuus pysyvästä joukosta on 80 virkamiestä, joista kahdeksan lähetetään tehtävään kahden vuoden ja loput neljän kuukauden ajaksi, sisäministeriö kertoo. Lisäksi Suomen osuuteen kuuluu 30 nopean toiminnan reserviin varattua virkamiestä.

Vuoden 2027 pysyvään joukkoon on tarkoitus kuulua koko unionista 10 000 ihmistä.

Euroopan unioni päätti joukon perustamisesta vuonna 2019. Joukon on tarkoitus tukea EU-maita ulkorajojen vartioinnissa ja auttaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisessa.

Pysyvän joukon jäsen voi myös tarvittaessa avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia turvapaikkahakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä. Lisäksi palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset kuuluvat jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon.

Ilkka Hemmilä

STT

