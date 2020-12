Syyttäjä: Kaksi Helvetin enkeliä murhasi ryhmästä erotetun kokelasjäsenen, koska tämän katsottiin toimineen ryhmän etujen vastaisesti

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa alettiin torstaina käsitellä rikollisjärjestö Helvetin enkeleihin kytkeytyvää henkirikosta. Kahden nelikymppisen miehen epäillään murhanneen ryhmästä erotetun 25-vuotiaan kokelasjäsenen heinäkuussa Espoon Suurpellossa. Syyttäjä vaatii syytetyille elinkautista vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan kaksikko lähti Helvetin enkelien kerhotilalta autolla 25-vuotiaan miehen luokse puoli yhdeksän aikaan illalla. Mies ammuttiin kadulla kotinsa läheisyydessä.

Syyttäjän mukaan toinen syytetyistä oli niin sanottu asekersantti ja määräävässä asemassa. Asetta käytti toinen syytetty, joka oli hänen käskyvallassaan oleva jäsen, syyttäjä katsoo. 25-vuotias mies tapettiin syyttäjän mukaan kaksikon yhteisestä suunnitelmasta.

Oikeusistunnon alussa syytetyt eivät yrittäneet peitellä kasvojaan medialta, vaan toinen epäillyistä pikemminkin pyrki poseeraamaan kameroille.

Uhri kuoli sairaalassa

Ampuminen tapahtui heinäkuun 7. päivänä iltayhdeksän aikaan. Hätäkeskus sai useita ilmoituksia laukauksista Espoon Suurpellon Klariksentiellä. Paikalta löydettiin vuonna 1995 syntynyt uhri, jota oli ammuttu. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.

Erikoissyyttäjä Jouni Peräinen kertoi oikeudessa, että 25-vuotias uhri oli ollut ryhmän ehdokas eli hang around -jäsen, jota toinen syytetyistä oli suositellut ryhmän jäseneksi ja toimi tämän vastuuhenkilönä. Suosittelija oli syyttäjän mukaan ryhmän niin sanottu asekersantti.

Murhan taustalla oli syyttäjän mukaan se, että 25-vuotiaan miehen katsottiin toimineen ryhmän etujen vastaisesti, epäkunnioittavasti ja pettäneen ryhmän luottamuksen. Mies oli päätetty erottaa ryhmän toiminnasta, ja häntä oli ristiriitojen vuoksi jopa kehotettu muuttamaan pois pääkaupunkiseudulta.

Miehet pakenivat ja hävittivät aseen ja kerhopaidan

Toisen syyttäjän Sirpa Väätäisen mukaan uhrille oli ennen tekoa soitettu ja kerrottu, että hänet on päätetty erottaa jengistä.

– Tällä tavalla uhri saatiin saapumaan tapaamiseen, hän sanoi.

Uhri saapui paikalle ja kumartui autolle puhumaan miesten kanssa. Kuljettajan paikalla istuneella miehellä oli syyttäjän mukaan pistooli valmiina. Hän ampui uhria ylävartaloon, syyttäjä sanoi. Uhria ammuttiin vielä selkään.

Tämän jälkeen miehet peruuttivat auton ja pakenivat paikalta. Uhri ampui yhden laukauksen kohti pakenevaa autoa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.

Syyttäjän mukaan syytetyt pakenivat paikalta Espoon Kivenlahteen, jossa he hävittivät teossa käytetyn aseen, toisen miehen Helvetin enkeleiden kerhopaidan ja jättivät ajoneuvonsa pysäköintialueelle.

Miehet olivat jatkaneet kävellen kohti Helvetin enkeleiden kerhotiloja. Heidät otettiin kiinni Ruukinsillan kohdalla, missä toinen miehistä yritti hävittää hallussaan olleen aseen heittämällä sen alas sillalta.

Läheisen mukaan uhria oli käsketty muuttamaan pois Etelä-Suomesta

Torstaina oikeudessa kuultiin todistajina muun muassa uhrin veljeä ja avopuolisoa.

Veljen mukaan uhri oli ollut kerhon kanssa tekemisissä noin vuoden, mutta sitten uhrin ja kerhon välit olivat muuttuneet huonoksi.

Veli ei osannut kertoa tarkkaa syytä välien huonontumiseen. Välien kiristyessä uhri oli saanut toiselta syytetyltä tekstiviestin, jossa tätä oli kehotettu muuttamaan Etelä-Suomesta.

Puoliso taas kertoi muun muassa tapahtumapäivän kulusta. Hänen mukaansa toinen syytetyistä olisi soittanut hänen miehelleen ja pyytänyt tulemaan ulos.

Naisen puoliso oli mennyt ulos, ja jonkin ajan kuluttua tästä nainen kuuli useita laukauksen ääniä.

– Ne kuulostivat mattopiiskalta. Viimeinen laukaus tuli pienen tauon jälkeen, hän kuvasi.

Puolustus: Kyse liioitellusta hätävarjelusta

Syytetyt kiistävät murhasyytteen. Heidän mukaansa teko on ollut itsepuolustusta.

Miesten mukaan uhri oli itse halunnut erota kerhosta. Syytettyjen mukaan he olivat menneet tapaamaan uhria, koska olivat menossa hakemaan tältä kerhon tunnuksia ja avainta pois.

Puolustus myönsi, että toinen miehistä on mennyt tapaamaan uhria ampuma-ase mukanaan. Puolustuksen mukaan ase oli kuitenkin mukana miesten turvallisuuden vuoksi.

Toinen syytetyistä myönsi myös ampuneensa kaksi laukausta. Puolustusasianajaja Tommi Heinosen mukaan syytetty ampui vasta sen jälkeen, kun uhri oli ensin itse hyökännyt miehiä vastaan.

Puolustuksen mukaan tekoa ei ole tehty vakaasti harkiten eikä sitä voida kokonaisuutena arvostellen pitää törkeänä. Puolustuksen mukaan kyse oli pikemminkin liioitellusta hätävarjelusta.

Värikkäästi esiintynyt Heinonen myös kyseenalaisti sen, että rikollisjengeissä olisi tapana tappaa tulokkaita.

Hän myös ihmetteli, miksi uhri oli mennyt ulos ase mukanaan.

– Voi kysyä, että nuori mies, miksi halusit mennä aseen kanssa ulos? Sitä emme pääse kysymään.

Syyttäjien mukaan uhrin ulosmeno aseen kanssa kertoi taas siitä, että tämä koki olonsa uhatuksi.

”Asekersantti” väitti, että pyrki auttamaan miestä

Uhrin suosittelijana pidetty ”asekersantti” totesi taas olleensa uhrin ystävä, mutta kiisti toimineensa tämän varsinaisena vastuuhenkilönä kerhossa.

Hän myös kertoi olleensa aiemmin kerhon asekersanttina, mutta luopuneensa asemasta joulukuussa 2019. Hänen mukaansa uhria ampunut mies ei ollut hänen käskyvallassaan eikä hän tiennyt, että tällä oli ase mukanaan.

Helvetin enkeleiden paidan hävittämistä hän perusteli sillä, että luuli uhrin lähteneen hänen peräänsä. Hän halusi, ettei mies voisi tunnistaa häntä.

Tapauksen käsittely jatkuu torstai-iltaan asti ja myös perjantaina.

Sanna Raita-aho, Jecatarina Mantsinen

STT

Kuvat: