Syyttäjä kertoo aikovansa vaatia kulttuurineuvos Veijo Baltzarille vuosien vankeusrangaistusta

Syyttäjä Mikko Sipilä kertoo aikovansa vaatia kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarille vuosien ehdotonta vankeusrangaistusta. Baltzaria syytetään useista ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista.

– Sanotaan, että jos kaikki syytteet menestyvät sellaisinaan kuin ne on kirjoitettu, puhutaan vähintään jostain kuudesta tai seitsemästä (vuodesta), Sipilä sanoo.

– Tässä on tarkoitus kaivaa totuus esiin, ja sen mukaan mennä. Lopullinen vaatimus esitetään lopussa.

Sipilä kommentoi asiaa ennen valmisteluistuntoa, johon Baltzaria ei ole velvoitettu saapuvan paikalle. Varsinainen pääkäsittely alkaa ensi viikolla. Sekä valmisteluistunto että pääkäsittely käydään suljetuin ovin.

Baltzar oli tutkinnan aikana tutkintavankeudessa lähes vuoden. Hänet vapautettiin marraskuussa ja määrättiin matkustuskieltoon.

Epäillään kontrolloineen uhrien elämää

Epäilyn mukaan Baltzar houkutteli tyttöjä ja nuoria naisia teatteritoimintaansa ja asumaan kanssaan. Hänen epäillään kontrolloineen uhrien elämää ja määränneen muun muassa heidän syömisestään ja ulkonäöstään.

Epäiltyjen rikosten uhreina on seitsemän 1980-2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa uhreista on ollut epäiltyjen rikosten tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Kahta naista syytetään avunannoista ihmiskaupparikoksiin. Heille syyttäjä kertoo aikovansa vaatia ehdollisia tuomioita. Toisen naisista on epäilty itsekin joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

HS haastatteli 18:aa tyttöä ja nuorta naista

Helsingin Sanomat julkaisi marraskuussa 2019 laajan jutun, jossa kerrottiin Baltzarin manipuloineen, lähennelleen ja kontrolloineen teatteriyhteisöönsä kuuluneita alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia.

Lehti haastatteli juttua varten kahdeksaatoista tyttöä ja nuorta naista, joilla oli omakohtaista kokemusta Baltzarin kanssa työskentelystä. Useat kokivat, että harjoituksissa Baltzaria tuli miellyttää, jos halusi päästä tämän suosioon tai saada merkittäviä rooleja.

Lehti kertoi myös, että Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) oli julkaissut jo vuonna 2012 hyvin kriittisen raportin Baltzarin teatterin toiminnasta. Humakin raportissa todettiin muun muassa, että Baltzarilla ”on pyrkimys erityisen vahvaan ja läheiseen ohjaussuhteeseen opiskelijoiden kanssa”.

Johanna Latvala

STT

