Syyttäjän mukaan Riihimäen vankilan vartijaa pahoinpideltiin United Brotherhoodin nimissä – UB on maalittanut vartijoita, syyttäjä sanoo

Syyttäjä vaatii kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta kahdelle miehelle Riihimäen vankilan vartijaan kohdistuneesta väkivallanteosta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan toinen vangeista, parikymppinen mies pahoinpiteli vartijan osana rikollisjengi United Brotherhoodin toimintaa. Toisen syytetyistä, nelikymppisen miehen, syyttäjä taas katsoo yllyttäneen tekoon.

Tapahtumat sattuivat toukokuussa, jolloin väkivallanteosta syytetty mies oli lyönyt täysin yllättäen vartijaa nyrkillä päähän aamupalan jakamisen yhteydessä.

Vartija oli kaatunut tämän seurauksena lattialle. Vartijan mukaan hänen tai vangin välillä ei ole tapahtunut mitään, mikä selittäisi tapahtuman, sillä vartija oli juuri palannut lomilta.

Syyttäjän mukaan teon taustalla on ollut vartijan virasta johtuva kosto. Syyttäjä perusteli asiaa sillä, että vartijaa pahoinpidellyt vanki oli tokaissut teon yhteydessä sanat: ”Tätähän te halusitte”.

Vartijan nimi oli sellistä löytyneellä listalla

Vartijaa lyönyt mies oli syyttäjän mukaan pukeutunut United Brotherhoodin punamustiin väreihin ja tehnyt mainitun teon ryhmän toimeksiannosta.

Lisäksi pahoinpidellyn vartijan nimi löytyi listalta, jota oli pitänyt hallussaan tekoon yllyttämisestä syytetty vanki. Kyseinen vanki on syyttäjän mukaan United Brotherhoodin puolikasjäsen. Syyttäjän mukaan miehen sellistä löytyi sekä maaliskuussa että toukokuussa lista Riihimäen vankilan vartijoista. Kyse on syyttäjän mukaan maalittamisesta.

Syyttäjän mukaan kyseessä on jo listan toinen vankilan vartija, joka on joutunut rikollisjengin tai sen jäsenten väkivallan uhriksi.

Vartijan kimppuun käynyttä miestä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Toista syytetään yllyttämisestä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja pahoinpitelyyn. Molempia syytetään lisäksi laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta liittyen United Brotherhoodin toiminnan jatkamiseen.

Tapauksen käsittely alkoi tänään Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Myöntää lyönnin, mutta kiistää toimineensa UB:n nimissä

Nuorempi miehistä myöntää lyöneensä vartijaa kasvoihin ja syyllistyneensä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja pahoinpitelyyn. Hän kuitenkin kiistää, että väkivallanteolla olisi mitään tekemistä United Brotherhoodin kanssa.

– Hän ei ole ollut tekemisissä United Brotherhoodin jäsenten kanssa. Hän ei ole tehnyt tekoa United Brotherhoodin toimeksiannosta tai sen hyväksi, puolesta taikka United Brotherhoodin nimissä, kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Miehen mukaan väkivallan syynä oli se, että hän ei ollut päässyt soittamaan puhelua vuorollaan. Kyseinen vartija päätyi väkivallan kohteeksi sattumalta, mies sanoo.

Syytetyn mukaan hänellä ei ole tietoa toisen syytetyn sellistä löydetystä listasta. Vaatetuksen väri oli miehen mukaan sattumaa.

Mies kiistää syytteen laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta.

– Asiassa ei ole esitetty selkeää näyttöä siitä, että syytetty olisi toiminut asiassa järjestäytyneen rikollisuuden tai lakkautetun yhdistyksen nimissä, toimeksiannosta taikka puolesta.

Vartijan pahoinpitelyyn yllyttämisestä syytetty mies kiistää kaikki syytteet.

Oikeus päättää helmikuussa, lakkautetaanko UB vai ei

United Brotherhood määrättiin tammikuussa väliaikaiseen toimintakieltoon. Ryhmään kohdistuva lakkauttamisoikeudenkäynti päättyi viime viikolla. Tuomio asiassa annetaan helmikuussa.

Kanteen vastaaja, UB:n johtajana pidetty mies vastustaa lakkauttamista ja sanoo ryhmän toiminnan jo lakanneen. Kannetta ajavien erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen.

Nyt käsiteltävän syytteen lisäksi viitteitä toiminnan jatkamisesta on muun muassa ollut Vanajan vankilassa, missä on takavarikoitu UB:hen viittaavia paitoja. Paidoissa lukee ”No law can break a brotherhood” eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

Lisäksi Hämeen poliisi kertoi lokakuussa, että Lahteen UB:n tilalle perustettiin Red Roots -niminen ryhmä, jonka toiminta kuitenkin päättyi lyhyeen. Poliisi tutkii, jatkettiinko Red Rootsissa United Brotherhoodin toimintaa, jolloin kyseessä olisi toimintakiellon rikkominen.

Jecaterina Mantsinen, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: