Tämä kaikki tiedetään Britanniassa leviävästä uudesta virustyypistä:

Britanniasta on kertynyt yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että maassa esiintyvä uusi koronaviruksen muunnos on huomattavasti aiempia tartuttavampi.

Virusten mutaatiossa ja erilaisten virustyyppien kehittymisessä ei ole mitään poikkeuksellista. Virukset muuntautuvat jatkuvasti, ja pandemian aiheuttaneesta koronaviruksestakin on tähän mennessä todettu yli 4 000 eri mutaatiota.

Toistaiseksi todetut mutaatiot ovat olleet merkityksettömiä koronaviruksen leviämisen tai sen aiheuttaman taudin tappamisen kannalta. Ärhäkämmän viruksen synty on silti mahdollista, ja näin pelätään käyneen Britanniassa.

Uudesta muunnoksesta tekee poikkeuksellisen paitsi sen nopea lisääntyminen myös siinä todettujen mutaatioiden määrä.

– Sillä on yllättävän suuri määrä mutaatioita, ja niistä muutama näyttää kiintoisalta, totesi Britannian koronaviruskonsortion professori Nick LomanBBC:lle, kun muunnos havaittiin.

Taudin leviämisen kannalta uuden muunnoksen tärkeimpänä mutaationa pidetään piikkiproteiinissa tapahtunutta muutosta, joka voi helpottaa koronaviruksen tarttumista ihmissoluihin.

Ei vielä todisteita vaarallisemmasta viruksesta

Kertyneiden todisteiden mukaan näyttää siltä, että uusi koronaviruksen muunnos on noin 71 prosenttia muita versioita tartuttavampi. Näin totesi Britannian hallitukselle uusista hengitysteiden sairauksista neuvoa-antavan elimen Nervtagin työryhmä perjantaina pidetyssä kokouksessa.

Arviot muunnoksen esiintyvyydestä voivat myös ryhmän mukaan olla alakanttiin. Uuden virustyypin tiheimmät keskittymät on todettu Lontoossa ja Englannin kaakkoisosissa.

Ryhmä kiinnitti myös huomionsa siihen, että uusi virustyyppi näyttää lisääntyneen eksponentiaalisesti tiukkojen koronarajoitusten aikana. Yhteenvetona ryhmä kertoi olevansa ”kohtalaisen varma” siitä, että uusi virustyyppi on merkittävästi tarttuvampi kuin aiemmat variantit.

Sen sijaan työryhmän mukaan vielä tässä vaiheessa ei voi tehdä vahvoja johtopäätöksiä uuden virustyypin aiheuttaman taudin vakavuudesta tai kuolleisuudesta. Uuden virustyypin kuolleisuudeksi on todettu noin 4 tuhatta tapausta kohden, mutta kuolleisuutta ei ole vielä ehditty vertailemaan tarpeeksi muita versioita koskevaan dataan. Vielä ei myöskään osata sanoa, miten uusi virustyyppi kohtelee eri ikäryhmiä.

Tutkija Ylellä: Ei vaikuta siltä, että muutokset estäisivät rokotetta toimimasta

Myöskään version vaikutuksista vasta-aineisiin ei vielä voida sanoa varmuudella mitään. 915 koehenkilön otannasta on todettu neljä tapausta, jossa koronaviruksen aiemmin sairastanut on saanut tartunnan uudesta versiosta.

Työryhmä ei lausunnossaan ota kantaa siihen, tepsivätkö jo kehitetyt rokotteet yhtä hyvin uutta virusversiota vastaan. Virologian professori Olli Vapalahti kertoo Ylelle, että havaitut muutokset viruksessa eivät vaikuta sellaisilta, jotka estäisivät rokotetta toimimasta. Tutkimustietoa asiasta ei vielä ole.

