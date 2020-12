Tänään valoisanaika on lyhimmillään

Tänään on talvipäivänseisaus eli vuoden lyhin päivä. Pohjoisella pallonpuoliskolla se on ajankohta, jolloin aurinko on suoraan kauriin kääntöpiirin yläpuolella. Silloin aurinko on alimmillaan taivaalla etelässä ollessaan.

Helsingissä aurinko nousee tänään kello 9.24 ja laskee alle kuusi tuntia myöhemmin kello 15.11. Rovaniemellä aurinko piipahtaa taivaalla muutaman tunnin ja laskee jo iltapäivällä yhden jälkeen. Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella päivä ei nouse ollenkaan.

Talvipäivän seisauksesta päivät alkavat jälleen hitaasti pidentyä.

STT

Kuvat: