Tässä työssä tarvitaan herkkiä tuntosarvia – Ollikkalan päiväkodin Maare Akkola on vuoden varsinaissuomalainen varhaiskasvatuksen opettaja

Salolainen Maare Akkola yllättyi tiistaina iloisesti: hän sai kuulla tulleensa valituksi vuoden 2020 varsinaissuomalaiseksi varhaiskasvatuksen opettajaksi. Palkittavan valitsi ja palkinnon Akkolalle luovutti OAJ:n Varsinais-suomen alueyhdistyksen varhaiskasvatus-jaosto, joka edustaa maakunnassa noin 1 100 jäsentään.

– Yllättihän se, Ollikkalan päiväkodissa työskentelevä Maare Akkola sanoo ja mainitsee syyksi, että tietää kyllä omat vajavaisuutensa esimerkiksi järjestelmällisyydessä.

Palkintoperusteluissa ei puhuta puutteista vaan Akkolaa kiitellään: vahvuuksia löytyy muun muassa musiikissa, viittomakielessä, kouluttajana, sensitiivisenä opettajana, työyhteisön positiivisen ilmapiirin vahvistajana sekä energisenä uudistujana.

– Maare jos joku on huomionosoituksen ansainnut. Hän on pitkän linjan konkari, lämmin ja sensitiivinen opettajana sekä tiimipelaaja, joka tuo omaa osaamistaan koko työyhteisöön, vahvistaa työtoveri, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Karoliina Vierjoki-Väätäinen .

Akkolaa itseään lämmittää etenkin palkintokriteereiden kohta, jossa korostetaan vuorovaikutusta.

– Tunnen, että se on vahvuuteni. Tässä työssä tarvitaan herkkiä tuntosarvia. Jokainen lapsi on yksilö ja on todella tärkeää, että jokainen lapsi ja tämän perhe tulee kohdatuksi ystävällisesti, myönteisesti ja arvostavasti, joka päivä.

Maare Akkola valmistui lastentarhaopettajaksi vuonna 1982 Turussa. Akkola muutti miehensä, nykyisin Ollikkalan päiväkodin johtaja Tomi Akkolan kanssa Perniöön vuonna 1988, jossa työrupeamaa riittikin 20 vuodeksi. Teijon ja Asemakadun päiväkodin kautta Maare Akkola siirtyi syksyllä avattuun Salon uusimpaan päiväkotiin Ollikkalaan.

– Tunnen saaneeni lahjan, että olen päässyt tänne töihin. Meillä on paljon eri kieliä ja lapsia, jotka vasta opettelevat suomea. Täällä tunnen olevani perusasioiden äärellä, ei vain kielen opettamisessa vaan etenkin me-hengen luomisessa, Akkola sanoo.

Me-hengen luominen onkin Akkolan mukaan työn tärkeimpiä asioita.

– Se, miten luodaan turvallisuuden tunnetta niillekin lapsille, jotka eivät vielä puhu suomea: sitä luodaan ilmeillä, eleillä ja kaikella käytöksellä. Kun lapsella on turvallinen olo, hän myös oppii.

Akkola on kouluttautunut ahkerasti uransa aikana ja sanoo arvostavansa etenkin kasvatuskumppanuuskoulutusta, jossa hän toimi kouluttajana usean vuoden ajan.

– Niissä puhuttiin paljon osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Työ on hyvin hektistä, on vain vähän aikaa keskustella rauhassa työyhteisön kesken, miten asioita voisi parantaa. Koulutuksessa pääsi täysin keskittymään näihin asioihin. Vastaavaan tulisi olla yhä mahdollisuus, koska tässä työssä ei ole koskaan valmis, Akkola sanoo.

Viime vuonna Akkola valmistui työn ohessa Orff-musiikkipedagogiksi.

– Sen kautta saa valtavasti uutta boostia lasten kielen opettamiseen, siinä on valtavasti mahdollisuuksia! Akkola innostuu.

Akkolan mukaan varhaiskasvatuksen opettajien arvostus on parantunut viime vuosina, vaikka yhäkin on käsityksiä, että ”tädit” vain leikittävät ja laulattavat lapsia. Vähättely juontaa juurensa 1970-luvulle, jolloin päiväkotien tärkein tehtävä oli päästää vanhemmat töihin.

– Silloin ei puhuttu varhaiskasvatuksesta. Nyt alkaa olla jo itsestäänselvyys, että fokus on lapsessa, jolla on oikeus tavata vertaisiaan ja nauttia oppimisesta.

Ollikkalan työyhteisö on tiivis ja rakas. Akkolaa kiiteltiin työyhteisön positiivisen ilmapiirin vahvistajana. Onko kyse valinnasta vai tuleeko moinen luonnostaan?

– Kyllä se on tietoinen valinta ja osin juontaa kurssista, jonka kävin 1990-luvulta. Kurssi avasi silmät ymmärtämään, että jokainen on vastuussa omasta työyhteisöstään ja voi tehdä paljon ilmapiirin hyväksi.

Vapaa-aikanaan Maare Akkola harrastaa miehensä Tomin kanssa purjehdusta. Vene lasketaan Taalintehtaalla vesille jo huhtikuussa ja otetaan ylös lokakuun puolivälissä.

– Koko kesäloma ja viikonloput vietetään merellä, Akkola sanoo.

Harrastus toi pariskunnalle toissa keväänä valtakunnallistakin julkisuutta, kun he pelastivat hyiseen veteen joutuneen miehen kahden muun sattumalta paikalle saapuneen miehen kanssa Mathildan Marinassa.

Pelastajat saivat vuosi sitten Länsi-Suomen merivartiostolta pronssisen ansiolevykkeen tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta ihmishengen pelastamiseksi.