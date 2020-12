Tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu viikonloppuna

Suomessa jatkuu hieman tavanomaista lämpimämpi sää myös viikonloppuna, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta.

– Jos ajattelee, että ylimmillään pitäisi etelässä olla joulukuun alussa noin plus kahta astetta, niin onhan tämä viisi astetta tavanomaista lämpimämpää. Pohjoisessakin pitäisi olla reilummin pakkasta. Kaiken kaikkiaan on tavanomaista lämpimämpää, Laakso sanoo.

Maan ylle leviää perjantain aikana sadealue, jossa sataa ensin lunta ja myöhemmin maan etelä- ja keskiosissa räntää sekä vettä.

Lauantaina lumisateet ovat maan pohjoisosissa. Etelässä sää jatkuu melko lauhana. Etelärannikolla lämpötila on noin viisi astetta plussan puolella. Pohjoisessa, lähinnä Lapin pohjoisosissa, on heikkoa pakkasta.

Itsenäisyyspäivänä suhteellisen lauha sää jatkuu erityisesti maan etelä- ja keskiosissa, missä on pilvistä ja tihkusadetta. Lämpötilat ovat ylimmillään etelärannikolla viiden asteen paikkeilla. Lappiin voi sunnuntai-iltana ja maanantain vastaisena yönä sataa reilumminkin lunta.

– Lumisateet voivat paikoin aiheuttaa sen, että ajokeli on huono. Joukossa voi myöskin olla mahdollisesti jäätäviä sateita, joten nekin kannattaa ajaessa ottaa huomioon, Laakso kertoo.

Talvisempaa säätä voidaan Laakson mukaan ehkä odottaa ensi viikon alkupuolella.

– Alkuviikosta voi olla, että kaakosta virtaa meille hieman kylmempää ja kuivempaa ilmaa. Pakkaset voivat yleistyä silloin myös maan keski- ja eteläosissa, hän sanoo.

Ilmo Ilkka

STT

Kuvat: