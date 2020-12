”Te olette rikkonut lakia”, totesi perussuomalaisten Tynkkynen – Haavistolle esitetty epäluottamusta eduskunnassa

Ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) on esitetty epäluottamusta eduskunnassa. Perussuomalaiset kertoi medialle jo ennen eduskunnan täysistuntoa aikovansa esittää epäluottamuslausetta. Myös kokoomus aikoo äänestää epäluottamuksen puolesta.

Perussuomalaisten esityksestä kertoi istunnossa kansanedustaja Sebastian Tynkkynen.

– Minä kysyn Teiltä ministeri Haavisto, ymmärrättekö Te vieläkään, että olette toiminut lain vastaisesti? Te olette rikkonut lakia, hän sanoi.

Hän myös ryöpytti pääministeri Sanna Marinia (sd.) siitä, että tämä on todennut Haavistolla olevan hallituksen tuki.

– Aiotteko te todella pudottaa suomalaisen oikeusvaltion riman niin alas, että ministeri saa rikkoa lakia, kunhan ei vaan joudu valtakunnanoikeuteen saakka? Tynkkynen kysyi.

Perustuslakivaliokunta totesi keskiviikkona Haaviston toimineen lainvastaisesti yrittäessään siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin. Samalla valiokunta kuitenkin katsoi, etteivät edellytykset ministerisyytteen nostamiselle täyty.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi eduskuntakeskustelun jälkeen STT:lle, että työvaliokunta on kokouksessaan yksimielisesti tullut johtopäätökseen, että edellytyksiä äänestää Haaviston luottamuksen puolesta ei ole.

– Perustuslakivaliokunta on todennut Haaviston toimineen lain vastaisesti ja vihreiden toimesta on vähätelty ja vääristelty tätä mietintöä, hän perusteli päätöstä STT:lle.

Luottamuslauseäänestys käsitellään vielä eduskuntaryhmän kokouksessa maanantaina, mutta Mykkäsen tiedossa ei ole työvaliokunnan johtopäätöksestä poikkeavia näkemyksiä.

Myös Ano Turtiainen omasta eduskuntaryhmästään ja Harry Harkimo Liike Nytistä ovat ilmoittaneet äänestävänsä epäluottamuslauseen puolesta.

Edustajat pohtivat, voiko muistutuksen tekijä olla laatimassa päätöstä

Haaviston kohtalosta käydyn eduskuntakeskustelun aluksi kysyttiin, onko soveliasta, että perustuslakivaliokunnan mietintöä on ollut laatimassa edustajia, jotka olivat myös allekirjoittaneet muistutuksen.

Käsittely aloitettiin alun perin, koska kymmenen oppositioedustajaa antoi valiokunnalle muistutuksen, joka vaati Haaviston virkatoimien lainmukaisuuden tutkimista suomalaisten lasten kotiuttamisessa al-Holin leiriltä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan muistutuksen allekirjoittajien kanssa selvitettiin prosessin alkuvaiheessa, että laillista estettä ei ole.

– Jokaisen pohdittavaksi tietenkin jää, onko se moraalisesti oikein.

Vihreiden Mari Holopaisen mielestä se ei ole asianmukaista. Myös muun muassa RKP:n Anders Adlercreutzin mielestä voidaan pitää uskottavuuden kannalta ongelmana, jos muistutuksen tekijät osallistuvat itse käsittelyyn. Se on hänestä eduskunnan valiokuntaoppaankin vastaista.

Muistutuksen olivat allekirjoittaneet perustuslakivaliokunnan jäsenistä kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman. Varajäsenistä allekirjoittaneita ovat perussuomalaisten Tom Packalén ja kristillisdemokraattien Sari Tanus.

Zyskowicz: Kardinaalirike vihreiltä

Vihreät sai viestinnästään arvostelua. Monessa puheenvuorossa pidettiin ongelmallisena muun muassa sitä, että vihreät sekoittaa perustuslakivaliokunnan päätökseen lasten oikeudet ja perusoikeudet.

– Tällä hetkellä jokainen vihreä tuolla verkossa spinnaa, että oli oikein, että lapsia lähdettiin auttamaan. Tässä asiassa siitä ei ole kyse vaan siitä, miten kohdeltiin virkamiestä, joka oli ollut eri mieltä ministerin kanssa, totesi Ben Zyskowicz (kok.).

Vihreät taas katsoi Haavistoa myöten, että Syyriassa sijaitsevan al-Holin leirin lapset ja lasten oikeudet liittyivät asiaan. Haaviston mukaan selvityksen alla olevien tapahtumien aikaan viime syksynä al-Holissa elettiin tilanteessa, jossa lapsille saattoi minä hetkenä tahansa tapahtua mitä tahansa, koska lokakuussa alueella alkoivat Turkin sotatoimet.

– Oltiin tilanteessa, jossa lasten etu, lasten ihmisoikeudet nousivat ministeriössä vahvasti esille.

Tähän tilanteeseen pohjautui muun muassa päätös erillisen erityisedustajan nimeämiselle.

Kokoomuksen Zyskovics piti vihreiltä myös ”kardinaalirikkeenä” perustuslakivaliokunnan työtä kohtaan sitä, että puolue yritti koota hallitusrintamaa oman tavoitteensa taakse. Moite liittyi MTV:n uutiseen, jonka mukaan toimitukseen vuodettiin alkuviikosta perustuslakivaliokunnan jäsenen Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) laatima sähköposti. Se oli osoitettu muille hallituspuolueita edustaville valiokunnan jäsenille. Sitä on tulkittu laajasti poliittisena vaikutusyrityksenä pehmentää valiokunnan lausuntoa Haavistosta, koska sähköpostissa oli korjausehdotuksia mietintöön.

Haavisto: Ilman eduskunnan luottamusta ei ministeri voi toimia

Haavisto toisti jo aiemmin sanomansa, että ottaa moitteet vastaan, perehtyy huolella mietintöön ja ottaa perustuslakivaliokunnan huomiot lukuun kaikessa tulevassa toiminnassaan. Lisäksi hän kommentoi epäluottamuslausetta ennen kuin se virallisesti oli istunnossa esitetty.

– Ministerin tehtävässä toimitaan oman poliittisen taustaryhmän ja eduskunnan luottamuksen varassa. Yhtään päivää ilman eduskunnan luottamusta ei voi ministeri toimia.

Haaviston luottamuksesta äänestetään ensi viikolla.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu

STT

