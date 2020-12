Virusmuunnokset eivät näytä leviävän Suomessa, havaituissa tartunnoissa ei merkittävää leviämisriskiä – THL ja STM pohtivat Britannian lentokieltojen jatkoa tämän viikon aikana

Suomessa todetuissa uusien virusmuunnosten aiheuttamissa koronavirustartunnoissa ei ole merkittävää jatkoleviämisen riskiä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen. Puumalainen kertoi asiasta THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatilannekatsauksessa.

Britanniassa ja Etelä-Afrikassa havaituista virusmuunnoksista on arvioitu, että ne voivat mahdollisesti levitä aiempaa tehokkaammin. Puumalaisen mukaan Britannian ja Etelä-Afrikan kaltaista nopeaa nousua tartuntaluvuissa ei ole tällä hetkellä Suomessa.

– Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että tämä virus leviäisi Suomessa, Puumalainen sanoi

Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti puolestaan kertoi, ettei koronavirusmuunnoksia ole löytynyt viime viikoilla Suomessa analysoiduista näytteistä. Muunnokset eivät myöskään olleet syntyneet vielä keväällä.

Suomessa havaitut koronavirusmuunnokset on todettu Puumalaisen mukaan kolmella suomalaisella. He ovat saapuneet Suomeen 18.-19. joulukuuta, jolloin heiltä otettiin koronavirusnäytteet.

Puumalaisen mukaan tartunnan saaneet ovat karanteenissa ja heidän lähipiiri on myös koronatestattu. Suomessa on tällä hetkellä tiedossa kaksi tapausta Britannian virusmuunnoksesta ja yksi tapaus Etelä-Afrikan virusmuunnoksesta.

THL, STM sekä eri hallinnonalat pohtivat Britannian lentokieltojen mahdollista jatkoa tämän viikon aikana, Puumalainen kertoi.

Britanniasta Suomeen tuleva matkustajalentoliikenne on keskeytetty 4. tammikuuta asti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom keskeytti lennot 20. joulukuuta THL:n suosituksesta.

Viruskantojen seurantaa tehostetaan

THL:n tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan koronaviruskantojen vaihtelun seurantaa tehostetaan Suomessa, jotta virusmuunnoksen leviämistä voidaan estää.

Erityisesti ulkomailta saapuneiden koronapositiivisten potilaiden viruskantoja tarkkaillaan. Lisäksi positiivisen koronatestin saaneiden matkailijoiden lähipiiri testataan, vaikka heillä ei olisi oireita.

Aatonaatosta lähtien matkustajia on testattu tehostetusti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Rajatarkastuksen yhteydessä selvitetään, onko matkustaja oleskellut Britanniassa tai Etelä-Afrikassa, ja heidät ohjataan testiin jo kentällä. Matkustajan oleskelukunta järjestää THL:n ohjeistamana toisen testin aikaisintaan 72 tuntia lentokenttätestin jälkeen.

Britannian ja Etelä-Afrikan koronavirusmuunnokset havaittiin juuri Suomessa lentokentällä otetuista näytteistä.

Vapalahden mukaan muuntunutta koronavirusta on löytynyt jo useista maista. Britanniassa koronaviruksen perimää tutkitaan hänen mukaan kaikista eniten.

– Virukseen liittyvää tutkimusta pyritään jatkamaan niin kauan kun virusta esiintyy Suomessa, Vapalahti sanoi.

Vapalahden mukaan tieto muunnoksista karttuu pikkuhiljaa, eivätkä nyt havaitut kaksi varianttia ole varmasti viimeisiä.

– Kun laumaimmuniteetti lähestyy, voi olla epäselvää, miten sen jälkeen virusvariantit leviävät ja miten niiden evoluutio kehittyy. On ennalta tärkeämpi seurata tarkemmin muunnoksia ja niiden vaikutusta epidemiaan, Vapalahti sanoi.

Rokotteiden pitäisi tehota virusmuunnokseen

Vapalahden mukaan havaittujen koronavirusmuunnosten ei pitäisi vaikuttaa käytössä olevien koronarokotteiden toimivuuteen. Lisätutkimuksia kuitenkin tehdään asiasta.

– Tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan nämä muutokset eivät aiheuta sitä, ettei rokote toimisi, Vapalahti sanoi.

Puumalainen lisäsi, ettei virusmuunnos näyttäisi aiheuttavan vakavampaa koronavirustautia.

Puumalaisen mukaan Suomeen on tulossa noin 30 000-40 000 rokoteannosta tällä viikolla. Myös tulevien viikoittaisten rokote-erien pitäisi olla samankokoisia.

Rokotusten toteutumista kevään ja kesän aikana on Puumalaisen mukaan vaikeaa ennakoida.

– Suuri volyymi vaatii sitä, että loput rokotteet saavat myyntiluvan ja niitä toimitetaan sovitusti. Jos kaikki menee tavoitteen mukaisesti, niin kevään aikana on laajalti rokotettu THL:n esityksen mukaiset kaksi ensimmäistä ryhmää ja muun väestön rokotukset on aloitettu, Puumalainen sanoi.

Joulunajan matkustamisen seuraukset näkyvät lähipäivinä

Suomalaiset eivät ole hakeutuneet loma-aikana toivotulla tavalla koronavirustesteihin. Puumalainen sanoi tilannekatsauksessa, että tämä vaikuttaa myös tällä hetkellä tilastoituihin tartuntamääriin.

Puumalainen lisäsi, että tällä viikolla alkuviikon päivissä ei ole ollut samaa nousua tartunnoissa kuin tavallisesti. Suomessa raportoitiin tänään 283 uutta koronatartuntaa.

Hänen mukaansa tapausmäärissä on ollut viime viikkojen aikana laskua. Myös koronaviruksen tapausilmaantuvuus on laskenut suuressa osassa Suomea viimeisellä kahden viikon jaksolla.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti, että koronaviruksen torjuntatoimissa ei ole varaa lipsua, koska muuten tartuntamäärät kasvavat varmasti. Epidemia on hänen mukaansa yhä voimissaan.

Voipio-Pulkin mukaan joulunpyhien pienemmät testimäärät ja niiden raportoimisen viive vaikeuttavat todellisten tartuntamäärien arviointia. Joulunajan matkustamiseen liittyvien tartuntojen seuraukset näkyvät vasta lähipäivinä, hän arvioi.

Yli 200 sairaalahoidossa koronan vuoksi

Suomessa on raportoitu tänään neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 550.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 221 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 30 ihmistä, mikä on yksi enemmän kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on 16 koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.

Kahden viikon tartunnat laskussa

THL kertoi aikaisemmin, että Suomessa on todettu 283 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 961 tartuntaa. Tämä on 2 036 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 5 997 tartuntaa.

Myös viikon aikana todetut tartunnat ovat laskussa. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on raportoitu 1 703, mikä on 555 tartuntaa vähemmän kuin edellisen seitsemän päivän jaksolla. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 2 258.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 35 420 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on suurinta Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla, joissa ilmaantuvuus on yli 120:n. Matalimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan (5,2) ja Itä-Savon (5,0) sairaanhoitopiirien alueilla.

Ilmaantuvuus kertoo tautitapaukset kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden.

Vuokatissa tartunta myös lomakohteen työntekijällä

Vuokatin matkailualueella sijaitsevan Holiday Club Katinkullan työntekijällä todettiin eilen koronatartunta, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kertoi aiemmin tiistaina.

Tartunnan saanut työntekijä oli viimeksi työvuorossa aatonaattona ja jouluaattona. Hän on voinut altistaa asiakkaita ravintola O’Learysissa molempina päivinä sekä Katinkullan aamupalalla jouluaattona.

Joulun aikana Vuokatissa todettiin 12 tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla matkailijoilla, Kainuun sote kertoo.

Kainuun soten mukaan ei ole varmuutta siitä, liittyykö työntekijän tartunta alueen aiempiin tartuntaryppäisiin vai onko kyse erillisestä tartunnasta. Karanteeniin on määrätty neljä työntekijää.

