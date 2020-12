THL: Suomessa on raportoitu 438 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu 438 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 988 tartuntaa. Tämä on tasan kaksi tuhatta tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tuoreimpien seitsemän päivän tartuntaluvuissa lasku ei ole yhtä suuri. Viimeisen seitsemän päivän aikana on vahvistettu 1 774 tartuntaa, kun edeltävien seitsemän päivän aikana tartuntoja oli 440 enemmän. Tuolloin raportoitiin 2 214 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 35 858 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä reilut 71 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden koko Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein ilmaantuvuusluku on yhä Varsinais-Suomessa, missä on reilut 145 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurin luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähes 127. Muilla alueilla ollaan alle koko maan keskiarvon.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 550. THL julkaisee tiedot mahdollisista uusista koronakuolemista ja sairaalassa olevien määrästä myöhemmin tänään.

Yle: Turku ei testaa lauantaina Skopjesta saapuvia matkustajia

Turun kaupunki ei tee koronatestejä lauantaina Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta saapuvan lennon matkustajille, kertoo Yle. Syynä päätökseen on matkustajien määrä ja henkilöstön puute juhlapyhien aikana.

Kaikkia koneita ollaan kuitenkin vastassa, ja matkustajille annetaan ohjeet Suomeen palaamisen jälkeen toimimisesta, kertoo Turun kaupungin asiantuntijalääkäri Jane Marttila Ylelle.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että joulun aikana testaajia ei riittänyt Turun lentokentälle tekemään koronatestejä matkustajille.

Ylen mukaan testaamatta jääneistä koneista toisessa tuli Turkuun 21 matkustajaa ja toisessa 65 matkustajaa. Viimeksi testattiin matkustajat 19. joulukuuta Skopjesta saapuneelta lennolta, jolloin 42 matkustajasta neljällä todettiin koronavirustartunta.

Lennot Turun ja Skopjen välillä alkoivat jälleen 19. joulukuuta. Ennen tätä Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi, että terveysviranomaiset ovat jälleen vastaanottamassa Skopjesta saapuvia matkustajia lentoasemalla sekä tarjoamassa koronatestejä.

Skopjesta lensi Suomeen loppukesän ja alkusyksyn aikana kymmeniä koronatartunnan saaneita ihmisiä.

https://yle.fi/uutiset/3-11718841

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007710456.html

Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: