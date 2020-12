STM: Ensimmäiset koronavirusrokotteet annetaan Suomessa mahdollisesti jo 27. joulukuuta

Ensimmäinen erä koronavirusrokotteita saapuu Suomeen jo joulunpyhinä, ennakoi sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Suomi tavoittelee rokotusten aloitusta yhdessä EU-maiden kanssa 27. joulukuuta.

Kyseessä ovat Pfizerin ja Biontechin tuottamat rokotteet. Ensimmäisen rokote-erän suuruutta ei vielä tiedetä, mutta sen odotetaan olevan pienehkö, STM kertoo.

Rokottamisen aloittaminen edellyttää, että rokotteet ovat ensin saaneet myyntiluvan Euroopan komissiolta. Komissio tekee myyntilupaa koskevan päätöksen Euroopan lääkevirasto EMA:n suosituksen jälkeen. EMA:n päätöstä asiasta odotetaan maanantaina.

THL: Suomessa raportoidaan tänään 354 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa raportoidaan tänään 354 uutta koronavirustapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Koko maan tasolla epidemian voimakas kasvu näyttää Puumalaisen mukaan viimeisen kolmen viikon aikana pysähtyneen.

Suomessa on todettu nyt yhteensä 32 582 koronatartuntaa.

Hus: Koronatilanne näyttää tasoittuneen, positiivisten testien määrä on laskemaan päin

Koronatilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on tasoittumaan päin, kertoi Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotustilaisuudessa. Alueen tartuntaluvuissa on varovaista laskua viimeisen neljän viikon ajalta.

Tuomisen mukaan viimeisen viikon aikana on myös huomattu, että positiivisten koronatestien osuus kaikista otetuista näytteistä on lähtenyt laskemaan.

Koronaviruspotilaita on Husin sairaaloissa tällä hetkellä hieman yli 90, joista 50 on Helsingissä.

Vajaa 1,5 prosenttia helsinkiläisistä sairastanut koronaviruksen

Vajaa 1,5 prosenttia helsinkiläisistä on sairastunut koronavirukseen kuluneen vuoden aikana, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotustilaisuudessa.

Vuoden aikana on kartoitettu noin 60 000 koronavirukselle altistunutta. Koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia Helsingissä on todettu 208.

Koronatilanteen vuoksi joulua tulisi viettää vain saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten kanssa, Vapaavuori muistutti. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi.

Viljanen: Kaikki asumisyksiköissä vierailleet eivät ole noudattaneet ohjeistuksia

Riskiryhmiä tavattaessa on nyt syytä noudattaa pääkaupunkiseudulla suurta varovaisuutta, muistutti Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen alueen koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Asumisyksiköissä on ollut ulkopuolisten vierailijoiden aiheuttamia korona-altistumisia, Viljanen kertoi.

Kaikki vierailijat eivät Viljasen mukaan ole noudattaneet ohjeistuksia. Puutteita on ollut erityisesti maskien käytössä.

Ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luo ei tällä hetkellä suositella lainkaan.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien järjestämät uudenvuoden ilotulitukset on peruttu

Kaupunkien järjestämät uudenvuoden ilotulitukset on peruttu, kertoi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Koordinaatioryhmä myös suosittelee vahvasti, että ihmiset pidättäytyisivät ilotulituksista uutenavuotena kokonaan. Uudenvuoden juhlinnassa muistutetaan pääkaupunkiseudulla voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista.

Mäkelän mukaan koronatartuntojen määrä on laskussa myös Espoossa, ja kahden viikon ajan ilmaantuvuusluku on saatu kaupungissa laskemaan.

