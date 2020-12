Odotukset EU:n ja Britannian kauppasovun saavuttamisesta vajonneet alas – Britannia valmistautuu jo valvomaan kalavesiään merivoimien laivoilla

Britannian ja Euroopan unionin kauppaneuvottelut jatkuvat Brysselissä edelleen, mutta sunnuntaiksi asetettu takaraja häämöttää jo. Odotukset sovusta ovat vajonneet hyvin alas kummallakin puolella.

Britannia valmistelee jo merivoimien laivoja valvomaan aluevesiään vuodenvaihteesta lähtien siltä varalta, että sopua ei saavuteta ja tilanne kärjistyisi vesillä, uutisoivat lauantaina muun muassa Guardian ja AFP.

Timesin mukaan merivoimien poliisille aiotaan antaa oikeus pidättää Britannian vesille laittomasti saapuvat EU-alueen kalastajat, jos kauppasopua ei saavuteta. Lehden mukaan maan hallitus valmistelee lainsäädäntöä, joka antaisi merivoimien poliisille oikeuden nousta ulkomaisiin aluksiin ja pidättää kalastajia.

Kalastus on ollut yksi EU:n ja Britannian välisten neuvottelujen kiistakapuloista.

Eurooppalaisilla kalastusaluksilla on tähän asti ollut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa vapaa pääsy Britannian aluevesille. Timesin mukaan noin 40 prosenttia Tanskan kalansaaliista tulee Britannian vesiltä, ja Ranskan kiintiö Englannin kanaalin turskasta on ollut 84 prosenttia.

Sopu hyvin epätodennäköistä

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittivat keskiviikkona, että kauppaneuvottelujen jatkamisesta päätetään viimeistään sunnuntaina.

Perjantaiaamuna kauppasopimusneuvotteluja käsiteltiin lyhyesti EU-huippukokouksessa Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan von der Leyen kertoi EU-maiden johtajille pitävänsä todennäköisempänä, ettei sopua saavuteta.

Myös Johnson piti sekä torstaina että perjantaina antamissaan kommenteissaan hyvin todennäköisenä, ettei kauppasopua EU:n kanssa synny.

Britannia erosi EU:sta virallisesti tammikuun lopussa. Eron siirtymäaika on päättymässä vuodenvaihteessa, jolloin Britannia jättää taakseen EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton, saavutettiin sopua tai ei.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/11/four-navy-ships-to-help-protect-uk-waters-in-case-of-no-deal-brexit

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/navy-to-board-french-boats-and-arrest-fishermen-x35kbkbh6

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: