Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt joulukuussa edelleen synkkänä, kertoo Tilastokeskus. Luottamus talouteen on pysynyt liki ennallaan verrattuna marraskuuhun.

Sen sijaan elinkeinoelämän talousluottamus on kohentunut joulukuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Korona heikentää edelleen palvelualoja, mutta teollisuuden luottamus on palautumassa.

Antti Autio

STT

