Toivo viriää teollisuudessa – kuluttajien talousluottamus pysyy synkkänä

Elinkeinoelämän talousluottamus on kohentunut roimasti joulukuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Taustalla on koronarokote, mutta myös teollisuuden yleinen immuniteetti koronan suhteen tänä syksynä.

– On luonnollista, että jos katsotaan loppuvuoteen 6-12 kuukauden horisontilla, tilanne näyttää paremmalta. koska rokotteen vaikutus alkaa näkyä, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen STT:lle.

Hänen mukaansa koronan toinen aalto ei ole vaikuttanut teollisuuteen samalla tavalla kuin rajoituksistä kärsiviin palveluihin.

– Teollisuuden tilanne on Euroopassa ylipäätäänkin pysynyt viimeisen vuosineljänneksen aikana hyvänä, hän kertoi.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen arvioi tiedotteessa, että Suomen talous alkaa siirtyä linjaan maailmantalouden kanssa. Korona heikentää palvelualoja, mutta teollisuus palautuu.

– Onneksi Suomen teollisuuden luottamus näyttää nyt saavan vihdoin kiinni globaalista vedosta, Pakarinen sanoo.

Hän ennakoi, että koronapandemian takia alkuvuosi on varmasti taloudellekin vaikea ja toimiala- ja yrityskohtaiset erot jatkuvat suurina.

– Mitä pidemmälle kevät etenee, sitä enemmän rokotteesta on apua, Pakarinen sanoo.

Teollisuuden tilauskanta kääntymässä nousuun

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kirjoittaa kommentissaan, että teollisuuden luottamus on viimeksi ollut korkeammalla helmikuussa eli hieman ennen koronakriisiä.

– Tilauskanta paisui hieman marraskuusta ja tuotannon ennakoidaan kasvavan lähikuukausien aikana, Kuoppamäki huomioi.

Myös Heiskasen mukaan tilauskanta on noussut ylöspäin koronan ensimmäisen aallon pohjasta. Tilausten lisääntyessä teollisuusyritykset ovat päässeet purkamaan varastojaan.

Heiskanen arvioi, ettei teollisuuden kapasiteettikaan tuo ongelmia. Teollisuuden kapasiteettista on ollut käytössä joulukuussa 67 prosenttia ja marraskuussa 61 prosenttia.

– Yritykset pystyvät varmasti reagoimaan varsin nopeasti tilanteeseen. En näe vaikutuksia lyhyen aikavälin kehitykseen, Heiskanen sanoo.

Alkuvuosi varmasti vaikea yrityksille

Teollisuusyritysten luottamus nousi joulukuussa kahdeksan pistettä verrattuna marraskuuhun. Joulukuun lukema oli -5, kun tarkistettu saldoluku oli marraskuussa -13. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi yhä vaisuna joulukuussa. Sen uusin lukema on -11 pistettä, joka on kaksi pistettä parempi lukema kuin marraskuun tarkistettu saldoluku. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Rakennusyritysten luottamus pysyi joulukuussa lähes paikallaan. Vähittäiskaupan luottamus koheni hieman.

– Koronapandemian takia alkuvuosi on varmasti taloudellekin vaikea ja toimiala- ja yrityskohtaiset erot jatkuvat suurina. Mutta mitä pidemmälle kevät etenee, sitä enemmän rokotteesta on apua, Pakarinen odottaa.

Myös Kuoppamäki ennakoi, että koronarokotteet auttavat avaamaan yhteiskuntaa ja taloutta toimimaan vapaammin kohti kesää 2021.

Katseet kohti koronakriisin jälkeistä aikaa

Pakarinen kehottaa suuntaamaan katse koronakriisin jälkeiseen aikaan jo nyt. Hänen mukaansa on tehtävä kaikki voitava, jotta Suomen talous on vahvempi ja valmiimpi vastaanottamaan seuraavia kriisejä.

Kuoppamäki patistaa puolestaan päättäjiä kiinnittämään huomiota kiireen vilkkaa talouskasvun ja työllisyyden pitkän aikavälin näkymiin.

– Muutoin maailman avautuminen tarjoaa Suomen taloudelle vain pari vuotta kestävän pyrähdyksen irti koronakahleista, jonka jälkeen talouskasvu jää vaisuksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen aiheuttama painolasti määrää talouspolitiikan tahdin, Kuoppamäki varoittaa.

Kuluttajien odotukset työttömyydestä synkkenivät

Teollisuuden toiveikkuuden vastapainoksi kuluttajien luottamus talouteen pysyi joulukuussa edelleen synkkänä, kertoo Tilastokeskus. Luottamus talouteen on pysynyt liki ennallaan verrattuna marraskuuhun. Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöihin tuli vain vähäistä muutosta.

Luottamusindikaattori mittaa kuluttajien näkemystä taloustilanteesta vuoden kuluttua.

Kuluttajien odotukset Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyivät joulukuussa ennallaan ankealla tasolla verrattuna marraskuuhun. Näkemykset omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta synkkenivät jonkin verran.

Ajankohtaa pidettiin kohtuullisena säästämiselle ja huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Hyvin moni oli kuitenkin aikeissa ottaa lainaa. Asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti.

Antti Autio

STT

Kuvat: