Tolpat toimivat

Kantatiellä 52 otettiin viime kesän lopulla käyttöön uudet ajonopeuksien valvontatolpat. Niitä on tien varsilla Raaseporin, Salon ja Someron kaupunkien alueella yhteensä 17. Kameroita on noin joka toisessa tolpassa. Paikkoja vaihdellaan säännöllisesti.

Tehostettu valvonta on tuottanut hyvää tulosta, arvioidaan Lounais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa: liikenteen rytmi on selvästi rauhoittunut.

Puuduttavan suoralla tiellä, jossa on päiväsaikaan hyvä näkyvyys, maantien risteyksien lähelle asetetut valvontatolpat voivat tuntua autoilijasta kiusanteolta. Niiden tarkoitus on kuitenkin muistuttaa jopa sakon avulla alueella noudatettavista nopeusrajoituksista, joita asetettaessa on mietitty liikenneturvallisuutta.

Kantatie 52:n tapaisella väylällä yllättäviä tilanteita ei välttämättä aiheuta toinen kuljettaja, vaan eteen juokseva peura. Ne ovat usein liikkeellä silloin, kun tiellä on muuten rauhallista.

Tiellä liikkuu myös niitä, joiden vauhtia tolpat eivät hidasta. Poliisin arviot liikennekäyttäytymisestä ovat huolestuttavia. Vaikka valvonnalla saadaan toisaalta hillittyä nopeuksia, törkeiden ylinopeuksien määrä liikennevirrassa on kasvanut (SSS 28.12.).

Automaattisen valvonnan lisäksi tarvitaan edelleen kamera-autoja ja muuta liikkuvaa valvontaa.

Liikenneturvallisuus on tärkein syy valvoa ajonopeuksia isoilla teillä taajamien ulkopuolella. Valvontaa tarvitaan myös taajamissa, ja siellä perusteita on muitakin kuin turvallisuus. Kovat nopeudet ja äkäiset kiihdytykset lisäävät melua, mikä heikentää asumismukavuutta.

Esimerkiksi Salon keskustaan tullaan melkein joka suunnasta asuinalueiden läpi. Sisääntuloväylät ovat avaria, ja näkyvyys on hyvä, eikä tiellä liikkuva välttämättä miellä olevansa jo kaupungin kadulla.

Sakottavien kameratolppien sijasta taajamissa voisi käyttää pehmeämpiä herätyskeinoja, esimerkiksi opastaa autoilijoita tienvarsitauluilla, jotka ilmoittavat ajonopeuden ja huomauttavat nopeusrajoituksen ylittämisestä.