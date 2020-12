Tourilla pitää tottua salamana alppi-ilmastoon – Kerttu Niskanen ratkoo pulmaa taktiikalla: ”Val Müstairissa tärkeä saada vauhdinjaollisesti hyvät kilpailut”

Tour de Ski -kiertueen avaus vaatii suomalaisilta malttia ja harkintaa. Ensimmäisellä kilpailupaikkakunnalla Sveitsin Val Müstairissa hiihdetään viikonloppuna kolme peräkkäistä kilpailua, ja ladut kulkevat 1 600-1 700 metriä merenpinnan yläpuolella.

Joulukuun kotimaassa harjoitelleet suomalaiset joutuvat korkealle ilman sopeuttavaa leiritystä, mikä askarruttaa muiden muassa kymmenennelle Tourilleen starttaavaa Kerttu Niskasta.

– On mielenkiintoista nähdä, miten tämä toimii, kun menemme ensimmäistä kertaa ylös suoraan kilpailuun ja asumme alhaalla, Niskanen pohdiskeli asiaa Hiihtoliiton etätiedotustilaisuudessa.

– Olen aiemmin sopeutunut korkeuteen hyvin, mutta nyt kisaamme heti, kun tulemme matalalta kisapaikalle.

Oudossa tilanteessa vauhdinjakoon on pakko keskittyä erityisen huolellisesti.

– Tourilla pitää pyrkiä yleensäkin tasaisiin, jaksaviin vetoihin niin, että vauhdinjako on tasaista tai nousujohteista. Val Müstairissa on erityisen tärkeä saada vauhdinjaollisesti hyvät kilpailut. Sikäli niihin pitää kiinnittää erityishuomio.

Kaikki irti joka startissa

Kokonaiskilpailun sijoitustavoitteen kannalta kaikki kilpailuohjelman distanssimatkat ovat Niskaselle yhtä arvokkaita. Kahteen sprinttiin hän tunnustaa lähtevänsä ”selviytymään”.

– Normaalimatkoilla yritän jokaisesta kisasta mahdollisimman hyvää sijoitusta ja sitä, että saisin itsestäni kaiken irti. Niiden joukossa ei ole mitään kilpailua, johon lataisin muita enemmän.

Val Müstairin kilpailut alkavat perjantaina vapaan hiihtotavan sprintillä. Lauantaina naiset hiihtävät 10 kilometrin yhteislähdön perinteisellä, ja sunnuntain ohjelmassa on 10 kilometrin takaa-ajo vapaalla.

Pasi Rein

STT

Kuvat: