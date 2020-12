Trump tähyää jo ensi viikkoon, jolloin kongressi laskee valitsijaäänet – republikaanit ja varapresidentti Pence joutumassa hankalaan rakoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikuttaa kaavailevan vielä yhtä yritystä muuttaa presidentinvaalien tulosta ja estää Joe Bidenin nousu presidentiksi.

Trump viittasi sunnuntai-iltana Yhdysvaltain aikaa Twitterissä tammikuun 6. päivään.

– Nähdään Washingtonissa 6. tammikuuta. Älkää missatko sitä. Lisää tietoa luvassa! Trump tviittasi.

Tuona päivänä lyödään vihoviimeinen sinetti Bidenin vaalivoitolle, kun valitsijaäänet lasketaan kongressissa ja vaalien tulos on sitä myötä peruuttamattoman lopullinen.

Valitsijat äänestivät kaksi viikkoa sitten Bidenin presidentiksi vaalituloksen mukaisesti, ja normaalisti kongressin ääntenlasku on pelkkä muodollisuus ja perustuslain määrittämän vaaliprosessin viimeinen silaus. Nyt Trump ja jotkut hänen kannattajistaan ovat kuitenkin elätelleet toiveita siitä, että ääntenlasku olisi vielä oljenkorsi vaalituloksen muuttamiseksi.

Trump on vaalitappionsa jälkeen yrittänyt kumota vaalituloksen lukuisilla eri tavoilla, muun muassa oikeusjutuilla ja painostamalla republikaanipoliitikkoja. Mikään näistä ei ole tuottanut tulosta, mutta presidentti on silti pitänyt kiinni perättömistä vaalivilppisyytöksistään ja kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan. Hän on sen sijaan kritisoinut monia republikaaneja siitä, etteivät nämä taistele kovempaa vaalituloksen muuttamiseksi.

Vastalauseilla ei mahdollisuutta läpimenoon

Laki määrää, että jos yksi edustaja sekä edustajainhuoneesta että senaatista esittää ääntenlaskun yhteydessä vastalauseen jonkin osavaltion valitsijaäänistä, täytyy asiasta keskustella ja äänestää molemmissa kamareissa. Näin kävi viimeksi tammikuussa 2005, jolloin yksi demokraatti sekä edustajainhuoneesta että senaatista protestoi Ohion tuloksia marraskuun 2004 presidentinvaaleissa. Vastalause äänestettiin kumoon murskalukemin.

Niin kävisi nytkin, sillä edustajainhuone on demokraattien hallussa, ja useimmat senaatin republikaanit ovat olleet haluttomia antamaan suoraa tukea presidentti Trumpin vilppisyytöksille.

Useat edustajainhuoneen republikaanit aikovat kuitenkin esittää vastalauseen, joten yhdenkin republikaanisenaattorin tuki johtaisi äänestykseen. Se taas olisi kiusallinen tilanne monille republikaaneille, jotka tietävät Trumpin väitteet perättömiksi, mutta pelkäävät Trumpin laajan kannattajakunnan suututtamista.

Senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell onkin pyrkinyt pitämään omansa ruodussa ja estämään tilanteen, jossa republikaanit joutuisivat tekemään mahdollisesti poliittisesti tuhoisan äänestyspäätöksen.

Pence keskeisessä roolissa

Trumpin toiveita kongressin ääntenlaskun suhteen on ruokkinut se, että ääntenlaskua johtaa varapresidentti Mike Pence roolissaan senaatin puheenjohtajana. Pencen rooli ääntenlaskussa on asiantuntijoiden mukaan pitkälti seremoniallinen, mutta moni Trumpin kannattaja toivoo tästä huolimatta, että varapresidentti pystyisi vielä lyömään kapuloita rattaisiin.

Washington Postin lähteiden mukaan Pencen suunnitelmissa ei ole aiheuttaa 6. tammikuuta ylimääräistä draamaa, vaan hän haluaisi hoitaa osansa mahdollisimman matalalla profiililla. Tilanne on Pencelle kuitenkin poliittisesti hankala, sillä osa Trumpin kannattajista voi katsoa Bidenin julistamisen voittajaksi olevan petturuutta. Tämä taas voi synkistää Pencen poliittisen uran näkymiä, sillä hänen on arveltu harkitsevan presidentiksi pyrkimistä vuonna 2024.

Tähän asti Pence on antanut tukea Trumpin vilppiväitteille, mutta vältellyt villeimpiä salaliittoteorioita.

Varapresidentit ovat joutuneet ennenkin ikävään tilanteeseen roolissaan senaatin puheenjohtajana. Varapresidentti Al Gore joutui vuoden 2000 huipputasaisten presidentinvaalien jälkeen johtamaan istuntoa, jossa vahvistettiin hänen oma niukka vaalitappionsa George W. Bushille. Joidenkin demokraattien vastalauseista huolimatta Gore hoiti tehtävänsä mukisematta ja painotti kansan yhdistämistä repivän vaalitaistelun jälkeen.

Anssi Rulamo

STT

