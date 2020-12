Tuhannet osoittaneet mieltä Ranskassa turvallisuuslakiesitystä vastaan – yli 140 pidätetty

Ranskassa tuhannet mielenosoittajat ovat jälleen jalkautuneet useiden kaupunkien kaduille osoittamaan mieltään kiistanalaista turvallisuuslakia vastaan.

Viranomaiset valmistautuivat mahdollisiin väkivaltaisuuksiin kahden edellisen protestin kärjistyttyä mellakoinniksi maan pääkaupungissa Pariisissa. Isommilta yhteenotoilta on kuitenkin tähän mennessä vältytty mielenosoittajien marssiessa pääkaupungin läpi lauantaina.

Järjestäjien mukaan Pariisissa mielenosoitukseen olisi osallistunut noin 10 000 ihmistä.

Mielenosoituksia järjestettiin myös Strasbourgissa, Lillessä, Toulousessa ja Marseillessa.

Viime aikoina uusi turvallisuuslakiesitys on aiheuttanut mielenosoituksia, joiden aikana poliisi ja protestoijat ovat ottaneet yhteen. Esitys muun muassa tekisi rangaistavaksi kuvien julkaisemisen työtehtävissä olevista poliiseista.

Kriitikoiden mukaan turvallisuuslaki vaikeuttaisi poliisiväkivallan dokumentointia niin toimittajien kuin kansalaistenkin osalta.

Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin kertoi lauantai-iltana Twitterissä, että yli 140 ihmistä on pidätetty. Darmanin ei selventänyt tviitissään, millä alueella mainitut pidätykset on tehty.

Hieman aiemmin sisäministeri oli kertonut niin ikään Twitter-kanavallaan, että Pariisissa olisi pidätetty paikallista aikaa noin iltakuuteen mennessä yhteensä 119 ihmistä. Samaisessa tviitissä hän myös kiitteli viranomaisten toimintaa sekä kuvaili paikalle saapuneen suuren määrän häirikköjä.

Pariisin poliisi tviittasi Suomen aikaa illalla yhdeksän jälkeen, että mielenosoitukset ovat päättyneet pääkaupungissa.

Poliisiväkivaltaa ja rasismisyytöksiä

Mielenosoitusten alkamisen jälkeen maan presidentin Emmanuel Macronin vallassa oleva puolue LREM on luvannut, että kiistelty kohta uudessa turvallisuuslakiesityksessä kirjoitetaan uusiksi.

Vasemmistomielenosoittajille ja ihmisoikeusjärjestöille ilmoitus ei kuitenkaan ole riittänyt, sillä he vaativat lain hylkäämistä kokonaisuudessaan.

Alkuviikosta Macron taas sanoi, että maan poliisilaitos täytyy uudistaa kiireesti. Hän arvioi uudistustarvetta poliisiliiton johtajalle osoitetussa kirjeessä.

Ranskan poliisia on syytetty raakuudesta, ja toisaalta poliisit ovat valittaneet yleisön vihamielisyydestä heitä kohtaan.

Huomiota on herättänyt muun muassa viime kuussa julkisuuteen levinnyt kuvamateriaali, jossa valkoiset poliisit pahoinpitelivät mustan musiikkituottajan. Pahoinpitely kiihdytti syytöksiä rasismista poliisivoimissa.

Poliisiväkivallasta on riittänyt puhetta muutenkin, sillä vain muutamia päiviä ennen musiikkituottajan pahoinpitelyä poliisit hajottivat kovaotteisesti siirtolaisten leirin Pariisin keskustassa.

STT

Kuvat: