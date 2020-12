Tulli kertoo paljastaneensa nettihuumekaupparingin – asiakkaita ollut satoja

Tulli kertoo selvittäneensä laajan huumekauppakokonaisuuden. Huumausaineita on Tullin mukaan myyty kymmeniä kiloja sadoille henkilöille internetin Tor-verkossa.

Pääepäilty on pääkaupunkiseudulla asuva kolmikymppinen liikemies. Epäiltyjä on kaikkiaan toistakymmentä, kertoo Tulli tiedotteessa. Osalla heistä ei ole aiempaa huumerikostaustaa.

Kesällä 2020 Tulli takavarikoi monipuolisen valikoiman huumausaineita: lähes 19 000 ekstaasitablettia sekä muun muassa LSD-lappuja, kannabista ja kidemäistä MDMA:ta. Takavarikoitujen aineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on Tullin arvion mukaan noin 400 000 euroa.

Pelkästään takavarikoiduista huumausaineista olisi Tullin mukaan saatu yli 20 000 käyttöannosta. Niiden lisäksi myyntiin epäillään päätyneen noin 280 000 käyttöannosta.

Huumeiden epäillään olleen peräisin Hollannista. Salakuljetettuja huumausaineita säilytettiin vuokratuissa varastotiloissa Helsingissä ja käsiteltiin myyntikuntoon toisten henkilöiden nimiin vuokratuissa asunnoissa. Rahaliikennettä hoidettiin osin bitcoin-virtuaalivaluutalla.

Epäillyt 24-52-vuotiaita

Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2014-2020. Kauppaa on Tullin mukaan tehty sittemmin suljetuilla Silkkitie- ja Sipulimarket-kauppasivustoilla sekä vuoteen 2019 asti myös Dream Market -sivustolla.

Tullin mukaan pääepäilty aloitti huumausainekaupan vuonna 2014 Silkkitie-sivustolla ja käytti huumeiden jakelussa postia. Silkkitie-sivuston sulkemisen jälkeen huumekauppa jatkui Sipulimarket-sivustolla ainakin kolmen eri myyjäprofiilin avulla. Tutkinnassa paljastui, että pääepäilty oli vuonna 2017 saanut ehdollisen tuomion aiemmasta törkeästä huumausainerikoksesta.

Pääepäillyn keskeisin rikoskumppani on Tullin mukaan musiikkialalla toiminut 40-vuotias mies, joka myös asui pääkaupunkiseudulla. Hänen epäillään ryhtyneen huumekauppoihin vuonna 2018.

Epäiltyinä on kuultu kaikkiaan kahtatoista henkilöä, jotka ovat iältään 24-52-vuotiaita. Viisi heistä on ollut vangittuina.

STT

