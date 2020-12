Tulli takavarikoi Tor-verkossa toimineen huumeiden kauppapaikan Sipulimarketin palvelimen sisällön

Tulli kertoo takavarikoineensa anonyymissä Tor-verkossa toimineen Sipulimarket-kauppapaikan verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan.Tullin mukaan Sipulimarketin kautta on myyty merkittäviä määriä huumausaineita ja muuta laitonta tavaraa. Sipulimarket oli ainoa suomenkielinen Tor-verkossa toiminut huumausaineita myyvä varsinainen kauppapaikka sen jälkeen, kun Silkkitie suljettiin keväällä 2019, Tulli sanoo tiedotteessaan.

Takavarikko tehtiin yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa selvinneiden tietojen perusteella Tulli on tehnyt myös bitcoin-takavarikon. Takavarikoitujen bitcoinien määrää ei kerrota tiedotteessa.

Tulli on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Europolin ja muiden maiden viranomaisten kanssa.

Tullin mukaan kokonaisuuden esitutkinta on kesken eikä asiasta tässä vaiheessa tiedoteta enempää.

Silkkitie johtanut tuhansiin rikostutkintoihin

Silkkitie-kauppapaikka on jo aiemmin johtanut tuhansiin rikostutkintoihin eri puolilla Suomea. Toukokuussa Helsingin poliisi kertoi, että sen tutkimista jutuista noin 300 oli siirtymässä vähitellen syyteharkintaan. Lähes kaikissa jutuissa oli kyse huumausaineiden ostamisesta Silkkitien kautta.

Tulli takavarikoi Silkkitie-kauppapaikan palvelimen viime vuoden keväällä. Silkkitie oli yksi tunnetuimmista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista, jotka toimivat anonyymissä Tor-verkossa. Sen rinnakkaispalvelu tunnettiin nimellä Valhalla.

Huumekauppaa käytiin nimimerkkien suojissa, ja maksuvälineenä käytettiin virtuaalivaluutta bitcoinia. Epäiltyjen henkilöllisyydet saatiin selville bitcoinien käytöstä jääneiden jälkien avulla.

