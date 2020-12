Plazan uusi kauppakeskusjohtaja: potentiaali piilee monipuolisuudessa

Plazan kauppakeskusjohtajana tiistaina aloittanut salolainen Riikka Tuomainen kaipaa uuteen työpaikkaansa monipuolisuutta, jotta kauppakeskus palvelisi paremmin kaikkia ikäryhmiä ja erilaisia tarpeita.

Mutta aivan ensimmäinen toive on nujertaa koronavirus, jotta Plazassakin päästäisiin toden teolla suunnittelemaan tulevaa jatkuvan epävarmuuden sijaan.

– Onhan tämä aikamoinen ensimmäinen työviikko ollut. Totta kai tätä osasi jollain tavalla odottaa ja tiesi etukäteen, että rajoituksia tiukennetaan. Oli se silti kova paikka perua joulutapahtumat ja joulupukin saapuminen Plazaan, Tuomainen sanoo.

Tuomainen hyppää Plazan kauppakeskusjohtajana vuoden alussa eläköityvän, mutta marraskuussa viimeisen työpäivänsä tehneen Anni Rasilaisen saappaisiin. Rasilainen ehti toimia kauppakeskuksen johdossa runsaat yhdeksän vuotta.

Kärkitoiveinaan Tuomainen mainitsee monipuolisemmat ravintola- ja kahvilapalvelut sekä käyttötavaraa ja kodin tarvikkeita myyvän liikkeen.

– Ne ovat varmasti suurimmat puutteet tällä hetkellä. Anttilan lähtö Linjurista oli iso kolaus, eikä sitä ole onnistuttu oikein vielä keskustassa paikkaamaan. Plazaa manageroiva Realidea etsii koko ajan ratkaisuja uusien liikkeiden löytämiseksi, mutta vielä on liian aikaista sanoa, koska tyhjiin liiketiloihin saataisiin uutta toimintaa. Paljon riippuu myös koronatilanteesta.

Ravintola- ja kahvilapuolella taas Tuomaisen toive on, että Plazasta muovautuisi kaupunkilaisten olohuone, jossa aikaa voisi viettää myös muuten kuin ostoksia tehden. Hän uskoo, että esimerkiksi etätyö- tai palaverimahdollisuuksille on tulevaisuuden ravintoloissa aiempaa enemmän kysyntää.

– Kauppareissun voisi yhdistää osaksi työpäivää. Jos esimerkiksi kesken ostoskeskusreissun pitäisi hoitaa jokin työasia tai pitää vaikkapa neuvottelu, pitäisi sen järjestyä helposti ja vaivattomasti menemättä takaisin kotiin tai työpaikalle, Tuomainen sanoo.

Yhtenä tärkeinä tavoitteena hän mainitsee myös lasten palvelemisen. Kunnollista lelukauppaa Plazassa ei ole ollut sitten BR-Lelun ja loppuvuoden 2018.

– Olisihan se ensiarvoisen tärkeää, että lapsillekin olisi jotain. Jälleen tullaan siihen, että kauppakeskuksen pitäisi palvella kaikkia ikäryhmiä jollain tavalla.

Tuomainen on syntynyt Turussa, mutta varttunut Piikkiössä. Näkemystä on useista eri kaupan alan pesteistä Hesburgerista Sokoksen toimipisteisiin sekä Turussa että Kuopiossa. Viimeiset runsaat yhdeksän vuotta Tuomainen työskenteli The Body Shopin aluepäällikkönä, jota ennen hän veti Salon Body Shopia Plazassa pari vuotta.

Salossa Tuomainen on asunut vuodesta 2007 lähtien.

– Plaza on tuttu paikka niin yrittäjän kuin asiakkaankin näkökulmasta. Nyt toki istun toisella puolella pöytää, mutta uskon, että myös toisen puolen näkemisestä on hyötyä tällä puolella. Toivottavasti pystyn auttamaan yrittäjiä ja kauppiaita mahdollisimman paljon ja saamme yhdessä rakennettua elinvoimaisemman ja monipuolisemman Plazan, Tuomainen miettii.

Elävät Kaupunkikeskustat ry tutkii aika ajoin Suomen kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta. Viime vuoden tilastoissa lukemat olivat Salon osalta synkkää luettavaa: Salo sijoittui tyhjien liiketilojen määrässä keskusta-alueiden vertailussa jumbokolmikkoon. Kaupungin liiketiloista runsaat 17 prosenttia oli tuolloin tyhjillään.

Plazan elin- ja vetovoimaisuus vaikuttaa luonnollisesti merkittävästi myös siihen, miten Salon keskusta kauppakeskuksen ympärillä voi.

– Keskustojen kivijalkaliikkeille viime vuodet ovat olleet vaikeita kaupungista riippumatta. Jos miettii vaikkapa Plazan vuotuisia kävijämääriä ja myyntilukuja, niin olivathan ne ihan eri luokkaa kymmenen vuotta sitten. Nyt pitää vain suunnata katse tulevaisuuteen, sillä potentiaali on edelleen olemassa, Tuomainen uskoo.

Millaisena tuore kauppakeskusjohtaja näkee Plazan viiden vuoden päästä, joulun alla 2025?

– Olemme ainakin vahvasti pystyssä ja meillä on monipuolisempaa palvelua sekä paljon oheistoimintaa. En minä olisi tähän hommaan lähtenyt, jos en oikeasti uskoisi Plazan tulevaisuuteen, Tuomainen hymyilee.