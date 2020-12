Tutkija Isisin riveissä toimineista naisista: Osa voi haluta jättää ideologian taakseen, osa voi jatkaa toimintaansa

Suomi kotoutti viikonloppuna al-Holin leiriltä kaksi naista lapsineen, mikä käynnisti jälleen keskustelun naisten muodostamasta turvallisuusuhasta.

Naisten rooliin jihadistiliikkeissä perehtynyt asiantuntija Ann-Sofie Nyström ei ota kantaa sunnuntaina palanneisiin naisiin, vaan puhuu yleisellä tasolla.

– Jotkut Syyriaan lähteneistä saattavat olla jo jättäneet ideologian taaksensa, toiset saattavat edelleen olla antautuneita ideologiaan eivätkä ole halukkaita jättämään sitä taakseen. Euroopasta on tietoa jihadistisessä liikehdinnässä mukana olevista naisista, jotka ovat esimerkiksi aktiivisesti toimineet rekrytoijina sosiaalisessa mediassa.

Hän huomauttaa, että Suomessa ei ole tehty tutkimusta pelkistä naisista, joten tutkijat nojaavat kansainvälisiin tutkimuksiin.

Kalifaatissa osa naisista on toiminut muun muassa rekrytoijina ja niin sanottuina moraalipoliiseina. Osa naispoliiseista on myös kuulustellut ja osallistunut esimerkiksi jesidinaisten kiduttamiseen.

Nyströmin mukaan osa naisista voi kuitenkin haluta myös irtautua liikkeestä.

– Heille on tärkeää tarjota tukea tässä prosessissa esimerkiksi exit-työn kautta. Ääriliikkeestä ja ajattelusta irtautuminen on pitkä prosessi, joka vaatii tukea ammattilaisilta.

Nyström muistuttaa myös lasten tilanteesta.

– Ennen kuin puhutaan aikuisten esittämästä turvallisuusuhasta, tulisi puhua lasten oikeudesta turvalliseen kasvatusympäristöön. On täysin selvää, että al-Hol ei ole turvallinen paikka. Jotkut lapset ovat kokeneet niin hirveitä asioita, että he kärsivät post-traumaattisesta stressihäiriöstä.

Toinen naisista esiintyi ”Äiti terroristina”

Suomalaisnaisten kohdalla ei ole ainakaan julkisesti tiedossa, mitä he ovat alueella tehneet. Suojelupoliisi (supo) kertoi, että jokaisen al-Holin leiriltä palaavan mahdollisesti aiheuttama uhka arvioidaan yksilöllisesti. Viime vuonna supo totesi, että naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaansa.

Ylen ja Helsingin Sanomien mukaan toinen sunnuntaina Suomeen saapuneista naisista on julkisuudessa esiintynyt Sanna. Sannaan ei ole ainakaan julkisuudessa yhdistetty alueelle menoa lukuun ottamatta konkreettisia Isisiä tukevia kannanottoja tai tekoja.

Toinen palanneista naisista on taas HS:n mukaan kirjoittanut Twitteriin Isisin ideologiaa tukevia kommentteja. Nainen kirjoitti tekstejä tililtä, jonka nimi on suomeksi ”Äiti Terroristi”. Naisen julkaisuissa muun muassa ylistetään Isisin veritekoja. Kirjoitukset on tehty viitisen vuotta sitten.

STT:n tietojen mukaan osa leirillä yhä olevista naisista ei haluaisi palata Suomeen. Myös HS kertoi sunnuntaina, että osa leireille jääneistä naisista on niin radikalisoituneita, etteivät he halua palata Suomeen.

”Leiri on aikapommi”

Ulkoministeriön al-Holin operaatiosta vastannut erityisedustaja Jussi Tanner kertoi harkinneensa asiaa vuoden ja kertoi pitäneensä ”ilmeisenä, että Suomen ja suomalaisten turvallisuuden kannalta vaarallisin vaihtoehto on jättää heidät sinne leirille”.

Myös Nyström arvioi, että leiriä tuskin olisi mahdollista ylläpitää sellaisenaan pitkällä tähtäimellä.

– Joidenkin mukaan leiri on aikapommi, ja mikäli leiriläiset pääsevät sieltä pakoon, meillä on joukko Isistä kannattaneita henkilöitä, jotka ovat vapaalla jalalla. En puhu tästä Suomeen saapuneista naisista, sillä en ota kantaa heidän tilanteeseensa enkä heidän ideologiseen vakaumukseensa. Leirillä on kuitenkin sellaisia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet Isikseen toimintaan vapaasta tahdostaan.

https://yle.fi/uutiset/3-11707651

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007694376.html

Sanna Raita-aho

STT

