Twitter pyrkii kitkemään koronavirusrokotteesta levitettäviä valheita

Viestipalvelua ylläpitävä Twitter kertoo pyrkivänsä estämään paikkansapitämättömän tiedon levittämisen koronavirusrokotteista. Facebook ja Youtube ovat jo aiemmin tehneet vastaavat päätökset.

Twitter on jo aiemmin puuttunut tviitteihin, joissa levitetään väärää tietoa viruksen leviämisestä ja esimerkiksi maskin käytön tehokkuudesta. Rokoteviestien syyni alkaa ensi viikolla. Yhtiö aikoo poistaa kaikista haitallisimmat viestit ja lisätä varoitusmerkinnän tviitteihin, joiden sisältö voi olla harhaanjohtavaa ja haitallista ihmisten terveydelle.

Käytäntö koskee esimerkiksi väitteitä, joiden mukaan rokotteella pyritään tarkoituksellisesti vahingoittamaan tai kontrolloimaan ihmisiä.

Rokotteiden antaminen on jo alkanut useissa maissa, kuten Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Euroopan unioni odottelee vielä lopullista hyväksyntää Pfizerin ja Biontechin kehittämälle rokotteelle.

Yhdysvalloissa yritetään hälventää epäilyjä

Yhdysvalloissa varapresidentti Mike Pence ja hänen vaimonsa Karen Pence aikovat ottaa koronavirusrokotteen perjantaina julkisesti, tiedottaa Valkoinen talo. Varapresidenttiparin tavoitteena on Valkoisen talon lausunnon mukaan lisätä yhdysvaltalaisten luottamusta rokotteeseen.

Tapahtuma järjestetään Valkoisessa talossa, ja samaan aikaan sen ottaa maan korkein lääkintäviranomainen Jerome Adams.

Koronarokotteiden antaminen aloitettiin Yhdysvalloissa maanantaina. Maan elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteelle käyttöluvan viime perjantaina.

Viranomaisilla on ollut haasteita paitsi rokotteen jakelussa myös rokotukseen liittyvissä epäilyissä, ja presidentti Donald Trumpin kommentit ovat olleet ristiriitaisia. Aiemmin tällä viikolla Valkoinen talo kertoi Trumpin suhtautuvan avoimesti rokotteen ottamiseen, mutta koska presidentti on aiemmin sairastanut viruksen aiheuttaman taudin, hänen uskotaan olevan tällä hetkellä virukselle immuuni.

Myös tuleva presidentti Joe Biden on sanonut aikovansa ottaa rokotteen julkisesti pian. 78-vuotias Biden kuuluu ikänsä puolesta covid-19-taudin riskiryhmään.

STT

