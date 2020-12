Tyhjien katsomoiden mäkiviikko käynnistyy Oberstdorfissa

Perinteinen Keski-Euroopan mäkiviikko käynnistyy tänään Saksan Oberstdorfissa karsintakilpailulla. Suomalaisista mukana ovat Antti Aalto ja Niko Kytösaho, jotka yrittävät selvitä tiistain kilpailuun. Karsintakilpailu käynnistyy kello 17.30.

Mäkiviikon ennakkosuosikit ovat maailmancupia johtava Norjan Halvor Egner Granerud ja kauden alussa kaksi kilpailua voittanut Saksan Markus Eisenbichler.

Oberstdorfissa, Garmisch-Partenkirchenissä, Innsbruckissa ja Bischofshofenissa hypätään tyhjien katsomoiden edessä, joten perinteinen karnevaalitunnelma on poissa.

Vuosi sitten Puolan Dawid Kubacki voitti mäkiviikon. Eniten voittoja on Suomen Janne Ahosella, joka juhli kiertueen voittoa Itävallan Bischofshofenissa 1999, 2003, 2005, 2006 ja 2008. Vuonna 2006 Ahonen jakoi voiton Tshekin Jakub Jandan kanssa.

Ahonen on mäkiviikon viimeisin suomalaisvoittaja, mutta lajin mahtimaista Saksa on joutunut odottamaan vielä kauemmin. Sven Hannawald voitti kaikki neljä osakilpailua vuodenvaihteessa 2001-02 ja voitti suvereenisti koko mäkiviikon. Sen jälkeen saksalaisvoittajaa ei ole nähty.

Hannawaldin lisäksi neljän osakilpailuvoiton sarjaan ovat pystyneet Puolan Kamil Stoch (2017-18) ja Japanin Ryoyu Kobayashi (2018-19).

Suomi ja Itävalta menestyneimmät

Suomi ja Itävalta ovat voittojen määrällä mitattuna kärjessä, kun kummankin maan mäkikotkat ovat juhlineet mäkiviikon voittoa 16 kertaa.

Ahosen lisäksi suomalaisista mäkiviikon ovat voittaneet Toni Nieminen (vuodenvaihteessa 1991-92), Risto Laakkonen (1988-89), Matti Nykänen (1982-83 ja 1987-88), Pentti Kokkonen (1978-79), Kari Ylianttila (1977-78), Veikko Kankkonen (1963-64 ja 1965-66), Eino Kirjonen (1961-62), Pentti Uotinen (1956-57) ja Hemmo Silvennoinen (1954-55).

Petteri Ikonen

STT

