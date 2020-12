Rikollisryhmä United Brotherhoodia koskevassa laajassa oikeudenkäynnissä annetaan tänään tuomio. Pääsyytettynä asiassa on viranomaisten ryhmän johtajana pitämä Tero Holopainen. Hän kiistää kaikki syytteet.

Syyttäjän mukaan Holopainen on yksi United Brotherhoodin kuudesta perustajajäsenestä ja johtanut ryhmää viimeistään vuoden 2016 alusta. Hän on syyttäjän mukaan päättänyt muun muassa UB:n yleisestä organisoinnista ja toimintatapojen luomisesta sekä ollut tosiasiallinen rikoshyödyn saaja jengin tekemäksi epäillyissä rikoksissa.

Syyttäjän mukaan Holopainen on pitänyt väkivallalla uhkaamalla huolta siitä, että ryhmä pysyy ruodussa. Holopaisen valta on syyttäjän mukaan ulottunut vahvasti myös jäsenten henkilökohtaiseen elämään. Holopainen on syyttäjän mukaan esimerkiksi määrännyt jäseniä ainakin kahdesti huumeiden käyttökieltoon, jota hän on valvonut virtsatestien avulla.

Holopainen kiistää olleensa UB:n johtaja tai ryhmän perustaja tai saaneensa minkäänlaista rikollista hyötyä ryhmältä. Hän kuitenkin myöntää olleensa ryhmän jäsen loppuvuoteen 2018 ja neuvostossa loppuvuoteen 2015.

27 kilon amfetamiinierä

Syyttäjän mukaan Holopainen on vastuussa 27 amfetamiinikilon levittämisestä. Määrä perustuu ainakin hänen hallustaan vuonna 2018 löydettyyn paperille kirjoitettuun listaan, syyttäjä katsoo.

Syyttäjän mukaan Holopainen oli toisen jäsenen kanssa matkalla Jyväskylästä pääkaupunkiseudulle päin, kun poliisi pysäytti heidät epäillyn liikennerikoksen takia. Holopaiselta löytyi ”velkalista”, joka syyttäjän mukaan täsmäsi toisella jäsenellä olleeseen ”jemmalistaan”.

Syyttäjä katsoo, että velkalistaan on kirjoitettu, mitä kukin amfetamiinin ostaja on velkaa, ja toiseen listaan taas on merkattu kilomääriä, jotka ovat piiloissa tai luovutettu vastaanottajille. Syyttäjän mukaan listan lukujen summasta muodostuu 27 kiloa.

Amfetamiinia jaettiin syyttäjän mukaan edelleen levitettäväksi UB:n jäsenille eri puolille Suomea. Huumetta oli syyttäjän mukaan välitetty ainakin Helsingissä ja Turussa. Tutkimuksissa on syyttäjän mukaan käynyt ilmi, että amfetamiini on samasta huumelaboratoriosta peräisin.

Puolustuksen mukaan Holopaisella ei ole mitään tekemistä väitettyjen huumeiden kanssa.

Tontti ja talonrakennusprojekti Porvoossa

Syyttäjän mukaan Holopainen hankki vuonna 2010 asunnon Ruovedeltä, ja pian tämän jälkeen asuntoa vakuutena käyttäen tontin Porvoosta. Tontille perustettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiö ja rakennettiin kaksi omakotitaloa. Rakennusprojektilla pyrittiin syyttäjän mukaan pesemään rikollista rahaa. Toiminta oli järjestetty välikäsien kautta Holopaisen omistusoikeuden piilottamiseksi, syyttäjä katsoo.

Syyttäjän mukaan Porvoon tontti nimettiin Holopaisen lempinimen mukaisesti ”Kukkiksenmäeksi” ja Holopainen tilasi tontille UB:n tunnuksen värien mukaiset punamustat kyltit.

Puolustusten mukaan asunto- ja kiinteistökaupoilla ei ole tekemistä United Brotherhoodin tai rikollisen rahan kanssa. Esimerkiksi yksi syyttäjän Holopaisen bulvaanina pitämä syytetty sanoo olleensa Porvoon taloprojektissa mukana, sillä hänen perheensä oli tarkoitus muuttaa toiseen taloon.

Poikkeuksellisen laaja tutkinta

Oikeudenkäynnissä on kaikkiaan liki 40 syytettyä ja kymmeniä syytekohtia. Tutkintakokonaisuus sisältää epäilyjä muun muassa törkeistä huume-, talous- sekä väkivaltarikoksista usealta vuodelta ja useasta eri kaupungista. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuoden 2010 ja viime vuoden syksyn välillä Helsingissä, Vantaalla, Espoossa sekä Tuusulassa, Porvoossa, Lahdessa, Vihdissä, Riihimäellä, Lohjalla ja Loviisassa.

Tutkinnan laajuutta kuvaa myös esitutkintamateriaalin määrä. Tavallisesti rikosjutuissa julkinen tutkinta-aineisto mahtuu yhdelle CD-levylle. Nyt materiaalia on 19 levyn verran.

Lakkauttamisesta päätös helmikuussa

United Brotherhood on tällä hetkellä määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden on määrä päättää helmikuussa, lakkautetaanko ryhmä vai ei. Lakkauttamista vaativat viranomaiset katsovat, ettei ryhmän lainvastaisuudesta ja rikollisesta tarkoituksesta jää epäselvyyttä. Poliisihallituksen ja erikoissyyttäjän mukaan UB:n omalla tammikuussa antamalla lakkautusilmoituksella ei ole merkitystä. Kantajat myös katsovat, että ryhmässä vallitsee selvä hierarkia ja käskyvaltasuhteet ja että se on sotilaallisesti järjestäytynyt.

Holopainen vastustaa lakkauttamista. Hän kiistää, että ryhmän toiminnan tarkoitus olisi rikollinen ja vetoaa muun muassa siihen, että toiminta on jo lakannut.

