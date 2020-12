Paukkupakkaset loppuvat huomiseen iltapäivään mennessä – Utsjoella mitattiin talven pakkasennätys eilen illalla, -41,1 astetta

Sää poutaantuu yön aikana etelästä alkaen ja lumisateet liikkuvat pohjoiseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan maanantaina päivällä enää pohjoisimmassa Lapissa tulee lumisateita. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on Oulun korkeudelle asti jopa aurinkoista.

Iltapäivään mennessä lämpötilat liikkuvat enää nollan ja viiden pakkasasteen välillä.

Sunnuntaina ajokeli oli huono, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan maanantaina etelästä alkaen keli normalisoituu ja päivällä ajokelin pitäisi olla taas normaali.

Lapissa ajokeli voi lumisateen takia olla kuitenkin edelleen huono myös maanantaina.

Sunnuntaina ympäri Suomen satoi lunta tai räntää, mutta sademäärät olivat varsin pieniä. Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa lunta satoi kuitenkin 5-7 senttiä.

– Kokonaisuudessaan alkavasta viikosta on tulossa epävakainen, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollilla. Hänen mukaansa tiistaina Etelä-Suomeen on tulossa lumisateita, ja sitä saattaa tulla jopa 5-10 senttiä.

Utsjoella talven pakkasennätys

Kuluvan talven pakkasennätys syntyi myöhään tapaninpäivän iltana. Ilmatieteen laitoksen mukaan Utsjoen Kevojärvellä mitattiin hieman ennen yhtätoista illalla -41,1 astetta.

Ennen joulupäivän ja tapaninpäivän välistä yötä tämän talven pakkasennätys oli -30,9 astetta. Seuraavat kovat pakkaset ovat odotettavissa vasta ensi vuoden puolella.

STT

Kuvat: