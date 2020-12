Välimäki päätti tulokaskautensa viitossijaan golfin Euroopan-kiertueella – 11:s sija kiertueen arvolistalla on suomalaisten ennätys

Sami Välimäki on sijoittunut jaetulle viidennelle sijalle golfin miesten Euroopan-kiertueen finaalikilpailussa Dubaissa. Kilpailu päätti Välimäen tulokaskauden kiertueella, ja 22-vuotias pirkanmaalainen teki kauden aikana vaikutuksen.

Välimäki sijoittui kiertueen Race to Dubai -arvolistalla 11:nneksi, mikä on suomalaisten kautta aikojen paras sijoitus. Uransa jo päättänyt Mikko Ilonen oli parhaimmillaan kiertueen arvolistan 18:s vuonna 2014.

Välimäki voitti kauden aikana yhden kisan, kun hän ylsi maaliskuussa ykköseksi Omanissa kiertueen kuudennessa kilpailussaan. Kerran hän oli toinen, ja kärkikymmenikköön Välimäki pelasi Dubain kisa mukaan luettuna seitsemän kertaa. Onnistumiset toivat myös paikan uran ensimmäisessä arvoturnauksessa, sillä Välimäki pääsi syyskuussa mukaan Yhdysvaltain avoimeen mestaruuskilpailuun.

Dubaissa Välimäki päätyi yhteistulokseen -12. Hän pelasi päätöskierroksen 69 lyönnillä tehtyään kierroksen aikana kuusi birdieä ja kolme bogia.

Dubain finaalikilpailussa voittoon pelasi Englannin Matthew Fitzpatrick tuloksella -15. Kauden rankingin vei nimiinsä Dubaissa toiseksi yltänyt Englannin kokenut Lee Westwood. Westwood on 47-vuotiaana kiertueen vanhin listaykkönen.

Kalle Samooja päätyi yhteistulokseen -5, jolla hän jakoi 23. sijan. Sunnuntai sujui 70 lyönnillä.

– Ei ollut mikään kauhean lennokas päivä. Tuli raavittua kasaan, mitä oli saatavissa, Samooja kertasi tiedotteessaan.

Arvolistalla 42:nneksi päätynyt Samooja arvioi kauden tuoreeltaan positiiviseksi.

– Kai voi ihan kiitettävän arvosanan antaa kaikkine ekstroineen, mitä vallitseva tilanne loi, Samooja viittasi koronaviruspandemian aiheuttamiin taukoihin pelaamisessa.

Kaija Yliniemi

STT

