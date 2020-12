Valko-Venäjällä mielenosoittajat uhmasivat jäistä säätä ja marssivat kaduille – kymmeniä otettu kiinni, mutta poikkeuksellisesti metrot kulkivat ja internet toimi

Valko-Venäjällä mielenosoittajat uhmasivat jäisiä sääoloja lähtien jälleen kaduille vastustamaan maata itsevaltaisesti hallitsevaa Aljaksandr Lukashenkaa.

Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan kymmeniä ihmisiä on pidätetty maan pääkaupungissa Minskissä, jossa viranomaiset ovat käyttäneet sunnuntaina vesitykkejä. Lisäksi suuret viranomaisjoukot estivät mielenosoittajien pääsyn tietyille keskusta-alueille.

Oppositiomedia Nasha Nivan mukaan mielenosoittajat olivat järjestäneet ainakin sata erillistä kokoontumista Minskissä ja kaupungin lähiöissä.

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan aiemmista protestiviikonlopuista poiketen Minskin metroasemia ei ollut suljettu, ja mobiili-internetyhteydet toimivat ilman keskeytyksiä.

Valko-Venäjän oppositio on protestoinut yli neljä kuukautta sen jälkeen, kun Lukashenka ilmoittautui presidentinvaalien voittajaksi. Vaalit olivat opposition ja länsimaiden mukaan vilpilliset.

”Valkovenäläiset haluavat elää vapaassa maassa”

Opposition mukaan vaalit voitti Lukashenkan haastanut oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja, joka lähti vaalien jälkeen maanpakoon naapurimaa Liettuaan.

Tsihanouskaja ylisti etänä mielenosoittajia, jotka ovat kokoontuneet ”sorrosta, väkivallasta ja kylmästä huolimatta”.

– He vastustavat Lukashenkan hallintoa, koska valkovenäläiset haluavat elää demokraattisessa ja vapaassa maassa, hän kirjoitti Twitterissä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tsihanouskaja kertoi Politicon mukaan saksalaislehti Süddeutsche Zeitungille uskovansa Lukashenkan 26-vuotisen valtakauden voivan tulla päätepisteeseensä jo kevään aikana.

– Strategiamme ei muutu: painostusta, neuvotteluja ja uudet vaalit, hän kertoi saksalaislehdelle Politicon mukaan.

Tsihanouskajan mukaan oppositio on edelleen ensimmäisessä vaiheessa, jossa painetta kohdistetaan niin sisältä kuin ulkoakin päin. Hänen mukaansa olisi naiivia ajatella, että Lukashenka vain yksinkertaisesti luopuisi vallasta.

Oppositiojohtaja kertoo kuitenkin, ettei voi ennustaa tulevaisuutta ja painottaa erityisesti kansan tahdon merkitystä.

– Luulen, että voimme voittaa kevääseen mennessä. Mutta kuka tietää: ehkä se voi tapahtua jo ensi viikolla, hän sanoi lehdelle.

Valkovenäläiset pettyneitä Euroopan tukeen

Tsihanouskaja on lähdössä Politicon mukaan vierailulle Berliiniin ja rummutti eurooppalaista tukea reissunsa edellä. Hän muun muassa peräänkuulutti kovempia pakotteita valkovenäläisille valtionyhtiöille. Hän kertoi opposition suhtautuvan myös aiempaa kriittisemmin eurooppalaiseen tukeen.

– Euroopan ääni ei ole ollut tähän mennessä kauhean vahva. Valkovenäläiset ovat tämän vuoksi jokseenkin pettyneitä. Eurooppa ei voi katsoa sormien läpi sitä, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu, hän sanoi.

Tsihanouskajan haastattelusta kertoi Suomessa aiemmin Verkkouutiset.

Euroopan unioni on asettanut Lukashenkalle ja hänen liittolaisilleen pakotteita, joita on perusteltu vaalien peukaloinnilla ja hallinnon mielenosoittajiin kohdistamilla väkivaltaisilla kurinpalautuksilla.

Torstaina Valko-Venäjä kertoi, että maa aikoo sulkea rajansa joulukuun loppupuolella koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Opposition näkökulmasta päätös on lisätoimi toisinajattelun tukahduttamiseksi.

