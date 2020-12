Valkoista joulua voi odottaa maan keski- ja pohjoisosiin – aattona kevyttä lumisadetta saataneen myös etelään

Suuressa osassa maata saatetaan saada lunta jouluksi, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan aatonaattona voi sataa lunta maan keskiosiin, ja jouluaattona maan keski- ja pohjoisosissa on näillä näkymin pysyvä lumipeite. Ilma viilenee jouluaattona, eivätkä maahan sataneet lumet ole heti sulamassa pois.

Sää kuitenkin lauhtuu viikonlopun ajan ja jatkaa lauhtumistaan aina tiistaihin asti. Lämpötilat ovat plussan puolella suuressa osassa maata.

Viljamaan mukaan odotettavissa on pilvistä ja ajoittain sateista ilmaa, ja nollaraja kipuaa koko ajan pohjoisemmaksi. Sunnuntaina pakkasta on enää Lapissa, mutta päivällä Etelä-Lapissakin ollaan plussan puolella.

– Sunnuntai-iltaan mennessä Pohjois-Lappiin on kertymässä 5-10 senttimetriä lunta. Muualla kertymät ovat hyvin vähäisiä, Viljamaa kertoo STT:lle.

Tällä hetkellä lumiraja kulkee karkeasti katsottuna Pohjanmaalta Kymenlaaksoon asti. Eniten lunta on Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa.

Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä länsirannikolla on pääasiassa sulaa.

Lauhan sään vuoksi jääpeitettä ei ole juurikaan muodostunut merialueille. Paksumpaa jäätä on Suomen ympäristökeskuksen mukaan pääasiassa Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta jäänpaksuus on tavallista ohuempaa.

Jouluaattona sää viilenee, tapaninpäivään asti pakkaspäiviä

Tiistaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo mukanaan vesi- ja lumisateita. Matalapaineen ennustettavuus on Viljamaan mukaan heikko, minkä vuoksi vielä ei voi tarkasti ennustaa, missä muodossa sateet minnekin satavat.

Lauantaisen ennusteen mukaan lunta olisi tulossa keskiviikkona maan keskiosiin. Etelä-Suomeen voi odottaa vesisateita.

– Jos ennuste nyt pysyy tällaisena, silloin olisi todennäköisemmin valkoista joulua Tampere-Jyväskylä-alueellakin, Viljamaa kertoo.

Matalapaineen väistyessä itään pohjoisesta pääsee virtaamaan jouluaatoksi kylmempää ilmaa Suomeen. Näin aatonaattona mahdollisesti satanut lumi jää maahan.

– Aattona sää viilenee etelässäkin, ollaan nollan tuntumassa. Pohjoisvirtauksessa liikkuu heikkoja lumikuuroja ja -sateita, sieltä voi hiutaloida paikoin lunta ihan koko maassa, Viljamaa lisää.

Viileämpää ilmaa ja poutaisia pikkupakkaspäiviä on odotettavissa koko maahan tapaninpäivään asti.

Vaikka sää on tällä hetkellä kovin lauhaa, mitattiin kuluvalla viikolla myös tämän talven pakkasennätykset. Utsjoella mitattiin yli 30 astetta pakkasta torstain ja perjantain välisenä yönä.

STT

