Valtio turvaa bussivuoroja

Linja-autovuorot ovat vähentyneet viime vuosina kovaa vauhtia erityisesti suurten keskustojen ulkopuolella. Väen vähentyminen on näkynyt matkustajamäärän supistumisena, mikä on puolestaan johtanut vuorojen lakkauttamisiin.

Valtio ja kunnat ovat tulleet avuksi turvaamaan bussivuoroja reiteillä, jotka ne näkevät erityisen tärkeiksi. Tällöin kyse on yleensä koululaisten ja mutta mahdollisesti myös työmatkalaisten tarvitseman julkisen liikenteen turvaamisesta.

Salon seudulla Salon ja Someron väli on vilkkain reitti, jossa valtio on omalla panoksellaan mukana. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hankkinut kilpailutuksen kautta kesästä 2018 saakka kaiken välillä kulkevan bussiliikenteen.

Salon ja Someron välillä oli kouluaikoina kohtuullisen hyvä liikenne jo linja-autoyhtiöiden itsenäisesti markkinaehtoisesti hoitamana. Ongelmana oli kuitenkin liikenteen hiljeneminen kesäisin.

Tämä taas aiheutti ongelmia työmatkalaisille. Juuri tähän ongelmaan ely halusi parannusta.

Valtion roolin vahvistamisen myötä Salon ja Someron välille lisättiin kesäajan vuoroja. Tällä ely-keskus halusi turvata sen, että bussilla voi kulkea Somerolta Saloon ja Salosta Somerolle töihin ympäri vuoden.

Ely pystyy tällä hetkellä seuraamaan tarkasti Salon ja Someron välin matkustajamääriä. Viime vuonna välillä tehtiin 47 000 bussimatkaa. Määrä on hyvä, sillä ennen muutosta ely arvioi vuosittaiseksi matkamääräksi 30 000–40 000.

Salon ja Someron välillä tehtävien bussimatkojen määrä kertoo linja-autovuorojen tärkeydestä kahden naapurikunnan välillä.

Reitin tärkeys on tunnustettu myös kunnissa, sillä Salon ja Someron kaupungit rahoittavat vuoroja molemmat 10 000 eurolla vuodessa. Elyn osuus on 22 000 euroa.

Myös valtion hankkimilla vuoroilla ison osan kustannuksista maksavat matkustajat lippuina.