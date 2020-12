Krista Kiuru: Koronarokote tullaan tarjoamaan kaikille halukkaille

Koronarokote tullaan tarjoamaan kaikille halukkaille, joilla ei ole sille terveydellistä estettä, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi keskiviikkona. Kiuru kommentoi asiaa poistuessaan Säätytalolta hallituksen epidemiatilannetta ja rokotteita koskeneiden neuvotteluiden päätteeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi tiedotteessa, että ensimmäiset rokotteet saadaan maahan ensi vuoden alussa ja rokotukset aloitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen.

Kiurun mukaan rokote tulee olemaan ottajalleen ilmainen. Hänen mukaansa täytyy kuitenkin varautua siihen, että aluksi rokotetta ei saada samanaikaisesti kaikille.

Kiurun mukaan on kuitenkin tärkeää päästä rokottamisessa heti liikkeelle. Rokottamisen ensivaiheessa vuorossa on muun muassa koronapotilaita hoitavia ja hoivakotien henkilöstöä sekä iän tai perussairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluvia.

Kysyttäessä rokotteiden jakelun alueellisista painotuksista Kiuru korosti, että koronavirusta tavataan joka puolella maata pieniä paikkakuntia myöten. Lähtökohtana on toimien aloittaminen koko maassa.

– Suojassa ei ole Suomessa yksikään toimija, Kiuru sanoi.

Kiuru kertoi myös, että hallitus odottaa positiivisia uutisia rokotteesta lähiviikkoina.

Hallitus päätti Kiurun mukaan neuvotteluissaan Suomen virallisesta rokotestrategiasta, joka hyväksytään vielä valtioneuvoston periaatepäätöksessä tällä viikolla.

Vanhanen: Rokottaminen ei jää rahasta kiinni

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi tiedotusvälineille ennen Säätytalon neuvotteluja, että koronarokotteita hankitaan niin paljon kuin suomalaiset niitä tarvitsevat. Vanhasen mukaan tänä vuonna rokotteelle on varattu 200 miljoonaa euroa ja jatkossa rahoitusta voidaan lisätä.

Myös itse rokottamiselle järjestetään sen vaatima rahoitus.

– Jos sen organisointi jotain vaatii, niin sekään ei ole resursseista kiinni, Vanhanen sanoi.

Minna Tiainen

STT

