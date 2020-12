Vanhustenhuolto puhutti taas Salon valtuustoa, kokoomus esitti uutta selvitystä

Vanhusten hoivapaikat herättivät jälleen keskustelua Salon talousarviovaltuustossa. Aiheesta on tehty useita ehdotuksia viime vuosina.

Kokoomuksen Anna-Leena Yli-Jama esitti, että kaupunki valmistelisi vanhuspalvelujen tilaratkaisusuunnitelman vuosiksi 2022–2030. Suunnitelma tehtäisiin virkamiestyönä, mutta sen avuksi asetettaisiin ohjausryhmä poliittisista päättäjistä.

Esitykseen sisältyi, että kaupunginhallituksen tilaama selvitys Hintan hoivakodin korvaavista vuokratiloista sekä kehitysvammaisten ja vanhusten uuden hoivayksikön koosta olisi peruttu.

– Nyt on tehtävä kauaskantoinen ratkaisu tekemättä aluepolitiikkaa, Yli-Jama perusteli.

Saku Nikkanen (sd.) muistutti, että Salossa on esitetty jo vuosia vanhustenhuollon uusia yksiköitä. Erilaisia kehittämisohjelmiakin on tehty, mutta ne eivät ole johtaneet päätöksiin. Samaan aikaan kaupunki on hankkinut yksityisiä hoivapaikkoja ostopalveluna.

– Ratkaisun aika alkaisi olla. Ei enää uusien työryhmien perustamista, Nikkanen toivoi.

Saija Karnisto-Toivonen (sd.) muistutti, että Salossa on veivattu vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa jo vuoden päivät. Lisäpaikkojen tarvekin on todettu useaan otteeseen.

– En ymmärrä, mitä lisäarvoa uusi ohjausryhmä tähän toisi, hän ihmetteli.

Elina Suonio-Peltosalo (kok.) moitti kaupunginhallitusta astumisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan saappaisiin. Hänen mielestään nyt pitäisi miettiä kokonaisuutta eikä tehdä ”henkilökohtaisia vetoja”.

Simo Paassillan (sd.) mielestä poliittisista ohjausryhmistä pitäisi luopua ja palata normaaliin. Se tarkoittaa, että virkamiehet valmistelevat ja luottamushenkilöt päättävät.

– Nyt pitää rohkaista virkamiehiä tekemään ehdotuksia vanhustenhuollosta, hän sanoi.

Heikki Tamminen (ps.) suhtautui ohjausryhmään penseästi ja arveli, että esityksen takana on vain halu vaikuttaa työhön poliittisesti ennen virkamiesvalmistelua.

– Aika paljon näyttää siltä, että virkamiehet tarvitsevat poliittista ohjausta, jotat esitykset toteutuvat, Yli-Jama vastasi.

Mira Aaltonen (vihr.) ei nähnyt hyötyä yhden uuden työryhmän perustamisessa. Hän sanoi, ettei kannata ”ylimääräistä härdelliä”.

Jerina Wallius (kok.) puolusti selvityksen tekoa ja sanoi, että Salossa harrastetaan hölmöläisten hommaa. Ensin lakkautetaan hoitolaitoksia, ja sitten niitä tarvitaankin äkkiä lisää.

Marja Ruokosen (vas.) mielestä kukaan ei voi kieltää, etteikö Salossa ole tehty virheitä. Hän vastusti uusien ohjausryhmien perustamista.

Yli-Jaman esitys kaatui lopulta selvin äänin 40–11.