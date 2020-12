Vantaan korruptiokäräjillä esiteltiin käsinkirjoitettua velkakirjaa – lahjonnasta syytetty ex-kansanedustaja sanoo tarkastaneensa ystävänsä tulotiedot ennen 20 000 euron antamista

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaan kuntapolitiikkaan liittyvässä korruptio-oikeudenkäynnissä kuultiin tänään yrittäjiä, jotka antoivat tammikuussa 2015 kaupunginhallituksen puheenjohtajalle 20 000 euroa käteisenä. Törkeästä lahjuksen antamisesta on syytettynä kokoomuksen entinen kansanedustaja Juhani Sjöblom ja toinen yrittäjä ja törkeän lahjuksen ottamisesta niin ikään entinen kokoomuksen kansanedustaja ja Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen. Kaikki kiistävät syytteet.

Sjöblomin kertomus oli pitkälti yhtenäinen Mäkisen maanantaisen kuulemisen kanssa. Sjöblom kertoi luvanneensa vuonna 2011, kun Mäkisen lapsi kuoli, että auttaa tätä, jos tämä joskus tarvitsee. Sellainen tilanne miesten kertoman mukaan tuli alkuvuodesta 2015, kun Mäkisen 15 000 euron velkaa alettiin periä takaisin. Sjöblomin mukaan Mäkinen soitti hänelle ja samana päivänä tämä sai pyytämänsä 20 000 euroa käteisenä.

Oikeudenkäynnissä todisteena on käsinkirjoitettu velkakirja, joka Sjöblomin mukaan on laadittu rahojen luovuttamisen yhteydessä. Kuulakärkikynällä kirjoitetussa paperiarkissa lukee lainan määrä, korko ja miesten nimet allekirjoituksineen. Sjöblom sanoi, että lainananto oli hänelle edullista, sillä rahojen makuuttaminen tilillä ei tuota mitään. Lainaamalla ne kasvavat korkoa.

Sjöblom sanoi tarkistaneensa ennen rahojen antamista Mäkisen tulotiedot ja käyneensä katsomassa tämän taloa, ja vakuuttuneensa tämän pystyvän maksamaan lainan takaisin.

Syyttäjä: Lahjus liittyy tonttien etuosto-oikeuteen

Syyttäjän mukaan 20 000 euroa ei ollut vanhojen tuttujen välinen henkilökohtainen laina, vaan lahjus. 20 000 euroa siirtyi syytteiden mukaan Mäkiselle jonkin verran ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin kahden tontin etuostoasiaa. Kyse oli kahdesta kiinteistöstä, jotka Sjöblomin omistama Vekkox-yhtiö oli ostanut maanläjitystä varten. Myös Vantaan kaupungilla oli tarvetta läjitykseen soveltuville maa-alueille. Kiinteistöjen rahallinen arvo oli yhteensä noin 785 000 euroa.

Syytteiden mukaan Mäkinen pyrki puheenjohtajana toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi eli siihen suuntaan, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan. Se kuitenkin lopulta käytettiin.

Sjöblom: Etuostoasiassa kokoomuslaista ei tarvitse lahjoa

Sjöblom toisti Mäkisen maanantaina toteaman asian, ettei kokoomuslaista tarvitsisi lahjoa etuosto-oikeuden vastustamiseen. Kokoomuslaiset ovat hänen mukaansa itsestään selvästi etuostoja ja pakkolunastuksia vastaan.

Sjöblomilta kysyttiin yhteydestä, että rahan luovuttaminen tapahtui samana päivänä kun julkaistiin kaupunginhallituksen esityslista, jolla etuostoasiat olivat.

– Olimme saaneet tiedon jo joulukuussa, että Vantaa harkitsee etuosto-oikeuden käyttämistä, Sjöblom sanoi.

Hän lisäsi, ettei hänellä ollut listan julkaisusta tietoa, kun Mäkinen tuli hänen luokseen.

Sjöblom korosti myös sitä, että etuostoasiat kuuluvat vahvasti kaupungin virkamiesten vastuulle ja että kaupunginhallituksen puheenjohtajan valta niissä on vähäinen.

– Tällä elämänkokemuksella ja poliittisella kokemuksella (mahdollisuus vaikuttaa) on hyvin, hyvin rajallinen. Se on virkamiesvalmistelua ja vaatii ihan erityistä osaamista.

Lopuksi Sjöblom vielä sanoi, ettei hän millään tavalla ollut aktiivinen rahojen tarjoamisessa, vaan aloite tuli Mäkiseltä. Kyseessä on Sjöblomin mukaan ystävälle annettu henkilökohtainen laina, joka ei liity hänen yritystoimintaansa mitenkään.

– (Rahasumma) liittyy siihen, että olen luvannut auttaa häntä.

Molemmilla pitkä ura politiikassa

Sjöblomia ja Mäkistä yhdistää pitkä ura kokoomuksessa. Mäkinen toimi Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuosina 2005-2006 ja 2009-2017 ja istui eduskunnassa vuosina 2003-2004 ja 2007-2015. Sjöblom taas on ollut Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja vuosina 2009-2010 ja kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1997-2007.

Mäkinen nimitettiin kesällä 2017 silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen erityisavustajaksi. Hän jätti tehtävänsä huhtikuussa 2018, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan lahjontaepäilyistä. Hän luopui myös luottamustoimistaan, joita hänellä oli Vantaan kaupungissa.

Jecaterina Mantsinen

STT

