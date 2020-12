Vantaan korruptiokäräjillä kuullaan entistä kokoomuskansanedustajaa, jonka epäillään lahjoneen kaupunginhallituksen puheenjohtajaa

Vantaan kuntapolitiikkaan liittyvässä korruptio-oikeudenkäynnissä kuullaan tänään törkeästä lahjuksen antamisesta syytettyä Juhani Sjöblomia. Syyttäjän mukaan Sjöblomin ja toisen yrittäjän Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Tapani Mäkiselle antama 20 000 euroa oli lahjus.

Sjöblom kiistää syytteen. Hän katsoo syytteen sisältävän virheellisiä johtopäätöksiä. Vuonna 2015 annettu raha oli ystävien välinen laina, hänen kirjallisessa vastauksessaan sanotaan.

– Velkasuhde on ollut todellinen, ja laina on maksettu korkoineen takaisin. Velalle on sovittu erääntymisehdot ja korko, eikä kysymys ole siten ollut vastikkeettomasta edusta tai muustakaan edusta, vastauksessa sanotaan.

Sjöblom lisäksi kiistää, että raha olisi liittynyt mitenkään Mäkisen asemaan kaupunginhallituksessa tai kaupunginhallituksen käsiteltäviin asioihin.

Syyttäjä: Lahjus liittyy tonttien etuostoasiaan

Syyttäjä katsoo, että 20 000 euron käteissumma siirtyi Mäkiselle jonkin verran ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin kahden tontin etuostoasiaa. Syyttäjien mukaan Mäkinen pyrki puheenjohtajana toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi eli siihen suuntaan, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan.

Kyse oli kahdesta kiinteistöstä, jotka Sjöblomin omistama Vekkox-yhtiö oli ostanut maanläjitystä varten. Myös Vantaan kaupungilla oli tarvetta läjitykseen soveltuville maa-alueille. Kiinteistöjen rahallinen arvo oli yhteensä noin 785 000 euroa.

Sjöblomin tavoin Mäkinen kiistää syytteet asiassa.

Molemmilla pitkä ura politiikassa

Sjöblomia ja Mäkistä yhdistää pitkä ura kokoomuksessa. Mäkinen toimi Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuosina 2005-2006 ja 2009-2017 ja istui eduskunnassa vuosina 2003-2004 ja 2007-2015. Sjöblom taas on ollut Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja vuosina 2009-2010 ja kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1997-2007.

Mäkinen nimitettiin kesällä 2017 silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen erityisavustajaksi. Hän jätti tehtävänsä huhtikuussa 2018, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan lahjontaepäilyistä. Hän luopui myös luottamustoimistaan, joita hänellä oli Vantaan kaupungissa.

STT

Kuvat: