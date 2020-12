Venäjän armeija: Vuoristo-Karabahin tulitaukosopimusta rikottu

Armenian ja Azerbaidzhanin välisen konfliktin päättänyttä tulitaukosopimusta on rikottu Vuoristo-Karabahin alueella, sanoi Venäjän armeija lauantaina.

Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan sopimusta rikkonut tapaus on havaittu perjantaina Hadrutin alueella. Ministeriö on lähettänyt Venäjän joukkoja rauhoittamaan tilannetta alueelle.

Armenian armeija on kertonut Azerbaidzhanin hyökänneen kahteen kylään.

Azerbaidzhanin puolustusministeriö puolestaan kertoi, että toisen osapuolen provokaatioita vastaan on tehty asianmukaisia vastatoimia, mutta ministeriön mukaan tulitaukosopimusta kunnioitetaan yhä.

Tulitaukosopimusta valvovien Venäjän joukkojen edustaja vahvisti tiedot tulituksesta Venäjän valtionmedialle RIA Novostille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjän johdolla 10. marraskuuta solmittua tulitaukosopimusta rikottiin.

Minskin ryhmän edustajat tapaavat osapuolia

Aiemmin lauantaina armenialaisjoukot kertoivat kolmen sotilaansa haavoittuneen Azerbaidzhanin joukkojen hyökkäyksessä.

Lauantaina niin kutsutun Minskin ryhmän edustajat tapasivat Azerbaidzhanin presidentin Ilham Alijevin Bakussa. Sunnuntaina ryhmän lähettiläiden, ranskalaisen Stephane Viscontin ja yhdysvaltalaisen Andrew Schoferin, on tarkoitus matkustaa Armenian pääkaupunkiin Jerevaniin. Minskin ryhmä johti vuosikymmenien ajan rauhanneuvotteluita Armenian ja Azerbaidzhanin välillä, mutta ei päässyt lopputulokseen.

STT

