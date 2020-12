Vilppaassa voi nyt myös tanssia – huippupari Ranta–Heino siirtyy vastaperustettuun jaostoon

112-vuotias Salon Vilpas laajentaa lajivalikoimaansa.

Seuraan on perustettu uusi tanssiurheilujaosto Vilpas DanceSport. Suomen Tanssiurheiluliitto hyväksyi Vilppaan jäsenseuraksi joulukuun kokouksessaan.

– Vilppaassa ovet ovat olleet aina avoinna uusille lajeille ja harrastajille. Uskomme, että tämä on hieno tilaisuus saada uusia nuoria mukaan tanssiurheilun pariin ja sitä kautta Vilppaaseen.

– Omalla panoksellamme voimme tukea uusia, innokkaita tanssijoita ja samalla tehdä Vilppaan nimeä entistäkin tunnetummaksi, Salon Vilpas ry:n toiminnanjohtaja Hasse Robertsson kertoo.

1 300 jäsenen Vilppaassa on tanssiurheilun lisäksi jalkapallo- yleisurheilu-, suunnistus-, sulkapallo-, hiihto-, veteraani- ja naisjaosto. Lisäksi seurassa on matalan kynnyksen monipuoliselle harrastamiselle oma Vilpeli-kerho. Salon Vilpas Koripallo ry on sen sijaan oma seuransa.

Vilpas ei ole vielä aloittanut tanssin junioritoimintaa, ensi syksylle on jo suunniteltu kuitenkin joitain uusia kuvioita. Tanssiurheilujaoston puheenjohtajana aloittaa Kari Mandelin.

Salossa tanssiurheilun ”yksinvaltias” on ollut jo pitkään Swivel. Vuonna 1987 perustettu Swivel on järjestänyt 2010-luvulla lukuisia kansallisia suurkilpailuja Salohallissa.

Vilppaan uuden tanssijaoston rakentaminen alkoi syksyllä. Seuran ensimmäinen ”kiinnitys” on salolaislähtöinen huippupari Markus Ranta–Alisa Heino, jotka ovat viime vuodet edustaneet helsinkiläisseura TK Masteria. Parin kasvattajaseura on Swivel.

– Vilpas on suuri ja arvostettu tekijä seutukunnalla ja Vilppaan nimi tunnetaan ympäri Suomen. Suuren taustaorganisaation saaminen tanssiurheilun taakse on etu monella tapaa. Olemme enemmän kuin innoissamme tästä, Heino kertoo.

– Meillä on useita salolaisia yrityksiä mukana matkassamme tukemassa urheiluprojektiamme ja siksikin tuntuu hyvältä palata tänne, Ranta jatkaa.

Ranta–Heino on tällä hetkellä latinalaistanssien Suomen rankingkakkonen, edellään vain entiset seurakaverit Gleb Bannikov–Ada Varstala. Swivelin Oskari Jokinen ja Juulia Tuominen ovat listalla kahdeksantena.

10-tanssin (latinalaiset ja vakiotanssit) rankingissa Jokinen–Tuominen on neljäntenä. Vakiotanssirankingissa Swivel-pari Toivo Markozov–Elisa Niinistö on viidentenä.

Joulun Suomessa viettäneet Ranta ja Heino lähtivät maanantaina pitkälle ajomatkalle kohti Pohjois-Italiaa ja Bolognan lähellä sijaitsevaa Molinellaa.

Karanteenista vapauduttuaan pari aloittaa harjoittelun Diablo-instituutissa. Paria valmentavat moninkertaiset maailmanmestarit Gabriele Goffredo ja Anna Matus.

– Tämän talven ja kevään vietämme Molinellassa Team Diablo -studioilla, joka tulee olemaan jatkossakin meidän valmennuskeskuksemme, Heino kertoo.

Pakettiin kuuluu myös muun muassa teoriaopintoja, yksityistunteja, ryhmäharjoitteita, ”performance practice” -iltoja sekä kisasuoritusten arviointeja kansainvälisten tuomareiden edessä.