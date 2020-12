Virtuaalisesta huippukokouksesta odotetaan uusia sitoumuksia ilmastotoimista – viisi vuotta Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen ilmassa on aiempaa enemmän toiveikkuutta

YK:n virtuaaliseen ilmastohuippukokoukseen osallistuvilta mailta odotetaan tänään uusia kunnianhimoisia sitoumuksia päästöjen vähentämisestä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Kokous järjestetään päivälleen viisi vuotta Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeen.

EU:n jäsenmaat sopivat juuri virtuaalikokouksen alla vuoden 2030 päästövähennystavoitteen kiristämisestä ainakin 55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Suomea tämän päivän virtuaalikokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.). Global Ambition Summit -kokous pohjustaa vuoden kuluttua marraskuussa Glasgow’ssa pidettävää ilmastokokousta, jota jouduttiin lykkäämään koronapandemian takia.

Pariisissa 12. joulukuuta 2015 solmitussa ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettiin lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen celsiusasteeseen, pyrkimyksenä vain 1,5 asteen lämpeneminen. Tähänastisilla ilmastotoimilupauksilla maapallo on ollut menossa kohti kolmen asteen lämpenemistä.

Tänä vuonna on kuitenkin kuultu uusia lupauksia hiilineutraaliuteen pyrkimisestä muun muassa Kiinasta ja Japanista, mikä on tuonut kahden asteen tavoitteita aiempaa lähemmäksi. Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan maailma on muuttunut melkoisesti Pariisin sopimusta seuranneina viitenä vuotena, mutta ei vielä tarpeeksi.

– Pitkän aikavälin tavoitteet tulisi nyt muuttaa lyhyen aikavälin ilmastotoimiksi, Mikkonen sanoi ympäristöministeriön webinaarissa eilen.

Pandemian aiheuttamat päästövähennykset ohimeneviä

Mikkosen mukaan koronapandemian vaikutus päästöjen vähentymiseen on jäämässä lyhytaikaiseksi, jos pandemian jälkihoitoon tarkoitetut taloudelliset elvytystoimet eivät ole linjassa ilmastotavoitteiden kanssa. Mikkonen odottaakin elvytyksen valjastamisen ilmastotoimiin nousevan virtuaalikokouksen keskeiseksi teemaksi.

Global Carbon Project -järjestön kansainvälinen tutkijaryhmä arvioi eilen raportissa, että ihmiskunnan tuottamat hiilipäästöt vähenevät koronavirusrajoitusten vuoksi tänä vuonna seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Maailman ilmatieteenjärjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan hiilidioksidi on niin pitkäikäistä, ettei koronapandemian aiheuttama yhden vuoden notkahdus päästöissä katkaise hiilidioksidin lisääntymistä ilmakehässä.

– Meidän pitäisi saada tällaisia päästövähennyksiä vuodesta toiseen, Taalas sanoi perjantain webinaarissa.

Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa myönteisenä toimijana profiloituneen Kiinan päästöt ovat 30 viime vuoden aikana kasvaneet ja kasvu jatkuu, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa ja EU:ssa päästöt on saatu laskuun.

– Yhdysvalloissa päästöjen vähentyminen per capita (asukasta kohden) on ollut oikeastaan aika vaikuttavaa. Eli Trumpin hallinnosta huolimatta siellä on tapahtunut myönteisiä asioita, Taalas muistuttaa.

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi nouseva Joe Biden on luvannut tuoda maan takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, josta ero astui voimaan vain reilu kuukausi sitten.

