Voiko korona-ajan joulussa olla hyviä puolia? Vähemmän ruokastressiä ja siirtymiä, pohtii salolainen Kanniston perhe

Moni puntaroi parhaillaan, miten joulua tänä vuonna viettäisi.

Koronan vuoksi traditioitaan joutuu uudistamaan myös salolainen Kanniston perhe. Yksi asia ei kuitenkaan muutu: joulu alkaa kuusikaupoilla.

– Tämä on aina ensimmäinen kosketus jouluun, kun tulee katselemaan kuusia, sanoo Jani Kannisto.

Paikkakin on ollut jo vuosia sama: Salon Vilppaan kuusimyynti. Paikalla häärii tänäkin vuonna Kannistoille tutuksi tullut hahmo, kuusikaupan talkooporukan keulamies Sami Keto-oja. Hän on vastannut vapaaehtoisvoimin pyörivästä kuusikaupasta yli kymmenen vuoden ajan.

– Täällä on hyvät myyjät. He jaksavat haastavammankin asiakkaan kanssa. Tämä on myös yksi keino tukea urheiluseuraa, mikä on etenkin näinä aikoina tärkeää, sanoo Lotta Kannisto.

Sopiva kuusi löytyy, ja sen Kannistot kantavat sisään jo samana iltana.

Mukana kuusenhakureissulla on Rico Kukk. Kannistot toimivat Pelastakaa Lapset ry:n kautta Ricon tukiperheenä. Omia lapsia perheessä on kaksi, ja Ricon vahvistuksella joulunvietto alkaa jo tänä viikonloppuna.

Kun kuusi on koristeltu, vuorossa on piparkakkujen leipominen ja kirjeen kirjoittaminen tontulle. Kirje ja piparkakku jätetään tontulle löydettäväksi.

– Sunnuntaiaamuna tonttu on saattanut käydä ja jättänyt ehkä paketinkin, Lotta Kannisto kertoo. Rico Kukk nyökkää yksimielisyyden merkiksi.

Tukiperhejouluun koronatilanne ei vaikuta, mutta jouluaaton ja vuoden vaihteen pyhien traditioista Kannistot joutuvat osittain luopumaan. Perinteiset molemmin puolin sukua pidetyt suuret juhlat jäävät tänä vuonna viettämättä.

– Meidän piti lähteä Espooseen veljeni luo, mutta nyt olemmekin kotona pienemmällä porukalla, sanoo Lotta Kannisto.

– Yhden joulun varmasti kestää näinkin, sanoo Jani Kannisto. Hän joutuu tänä vuonna hyväksymään myös sen, että perinteinen joulunaljailu saattaa jäädä vähemmälle. Kun Jani Kannisto oli pikkupoika, hänen isänsä pyysi häntä sahaamaan liian pitkän joulukuusen lyhyemmäksi. Jani Kannisto tarttui toimeen ja lyhensi kuusen latvapäästä. Samalla syntyi joulun klassikkotarina.

– Tein sen virheen vain yhden kerran, Jani Kannisto täsmentää ja nauraa päälle.

Kannistot arvioivat, että korona-ajan joulu voi olla myös mahdollisuus rauhoittua uudella tavalla pyhien viettoon. Ruokapuoli sujuu maltillisemmalla varautumisella, ja autossa istuminen jää vähemmälle.

– Yksinäisille ihmisille tilanne on tietysti erilainen, mutta meille tässä joulussa voi olla myös positiivisia puolia. Ehkä sitä asettaa nyt itselleenkin riman vähän alemmas eikä ota niin paljon paineita joulusta, sanoo Lotta Kannisto.

Kuusikaupan näkökulmasta korona-ajan joulusta saattaa muodostua hyvä.

– Ei varmaan monikaan lähde nyt reissuun, vaan jouluna ollaan kotona, miettii Sami Keto-oja.

Vilppaan kuusimyynti alkoi perjantaina, ja heti ensimmäisenä päivänä vilske oli kova.

– Ihmiset ovat tänä vuonna laittaneet kuusen ehkä aikaisemmin kuin ennen.

Sami Keto-oja on huomannut, että kuusimuoti suosii tällä hetkellä amerikkalaista tyyliä. Moni haluaa mahdollisimman tuuhean kuusen. Kuusimyyjä itse on tyytyväinen puuhun kuin puuhun.

– Kun koristelee, niin nätti tulee aina.