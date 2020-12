Vuosi vaihtuu pandemian takia tavanomaisesta poikkeavin menoin – ilotulituksen sijaan Helsingin taivaalle syttyvät morsettavat lasersäteet

Uudenvuoden juhlinta alkaa tänään eri puolilla maata tavanomaisesta poikkeavin menoin. Esimerkiksi perinteiset kaupunkien ilotulitukset on monin paikoin peruttu.

Myöskään Helsingissä ei nyt koronan takia kokoonnuta viettämään uuttavuotta kaupungilla, vaan juhlinta tapahtuu etänä kotisohvilta. Usein kymmeniätuhansia katsojia keränneen ilotulituksen tilalla Helsingin taivaalle syttyvät nyt lasersäteet, jotka morsettavat merkkisarjaa ”2020-2021” kaikkiin ilmansuuntiin Olympiastadionin tornista.

Ilkka Paloniemen suunnittelema radiolaserteos Ajan lennätin on koettavissa noin 18 tunnin ajan auringonlaskusta aina seuraavaan aamuun saakka.

Morsetus on nähtävissä kaupungin taivaalla ja kuultavissa analogisen radiotaajuuden välityksellä taajuudella 105,8 MHz. Radiolähetykseen voi lähettää uudenvuoden toiveita ja lupauksia tulevalle vuodelle. Ne lukee koneääni.

Osa viesteistä tulee näkyviin tekstimuodossa verkkosivulle: https://helsinginuusivuosi.fi/laserteos/.

Helsingin kaupungintalo konsertin näyttämönä

Vuoden vaihtumista voi juhlistaa myös Helsingin uudenvuoden konsertilla, joka alkaa aattoiltana kello 22.30 ja jatkuu uuden vuoden puolelle. Konsertin välittää Yle TV1 ja Yle Areena. Juhlaa voi seurata myös Helsingin omalla Helsinki-kanavalla.

Juhlaa varten Helsingin kaupungintalon juhlasali on muuntautunut uudenvuoden näyttämöksi. Helsingin kaupunginorkesterin solisteja ovat Chisu,Nelli Matula, Redrama, Olavi Uusivirta, MARiANNA, Paleface,Pete Parkkonen,Robin Packalen,Jesse Markin,Tapani Rinne ja Darude.

Rajoitukset pidettävä mielessä uutenavuotenakin

Uuttavuotta juhlivien kannattaa pitää mielessä myös voimassa olevat koronarajoitukset.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että ihmiset välttävät uudenvuoden ilotulituksia kokonaan. Suosituksen tarkoituksena on vähentää kokoontumisten aiheuttamia tartuntariskejä sekä erilaisia ilotulittamiseen liittyviä vammoja.

– Koronavirustilanteen vuoksi on mahdotonta ennustaa silmävammojen määrää. Määrän on suotavaa olla mahdollisimman vähäinen, jotta koronan kuormittamia sairaaloita ei rasiteta lisää, sanoo ylilääkäri Tero Kivelä Hus Silmätaudeista tiedotteessa.

Viime uutenavuotena Suomen sairaaloissa hoidettiin viittä ilotulitteista vammautunutta, joista vain yksi oli käyttänyt suojalaseja.

Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitteen ampujalle yli kymmenen vuotta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittelee suojalaseja myös ilotulitusten katselijoille.

Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä alle 18-vuotiailta. Tukes muistuttaa myös, että ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenaattoiltana ja -yönä kello 18-02.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT