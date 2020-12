WHO hyväksyi Pfizerin ja Biontechin rokotteen hätätilakäyttöön

Maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi torstaina Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen hätätilakäyttöön. Järjestön hyväksyntä tasoittaa tietä valtioille eri puolilla maailmaa hyväksyä rokotteen tuonti ja jakelu.

Pfizerin ja Biontechin rokote on ensimmäinen, jolle WHO antaa hyväksynnän hätätilakäyttöön sen jälkeen, kun koronapandemia alkoi vuosi sitten.

Tähän mennessä yli 50 valtiota eri puolilla maailmaa on aloittanut rokotukset covid-19-tautia vastaan.

Britanniassa rokotuskampanja alkoi länsimaista ensimmäisenä 8. joulukuuta, ja 27. joulukuuta mennessä lähes 950 000 ihmistä oli saanut Pfizerin ja Biontechin rokotteen, selviää torstaina julkistetuista virallisista tiedoista.

Britannia hyväksyi keskiviikkona käyttöön myös AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen.

Kanada ja Yhdysvallat aloittivat rokotukset 14. joulukuuta Pfizerin ja Biontechin rokotteella. Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi 19. joulukuuta myös lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen hätätilakäyttöön.

Suomessa koronarokotukset alkoivat Pfizerin ja Biontechin rokotteella 27. joulukuuta.

Kiina puolestaan aloitti rokotukset omalla rokotteellaan jo kesällä.

STT

Kuvat: