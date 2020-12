WHO:n pääjohtaja: Koronapandemia on globaali kriisi, joten myös rokotteet täytyy jakaa oikeudenmukaisesti

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja varoittaa, että köyhät valtiot voivat joutua tallotuiksi, kun rikkaat maat ryntäävät koronarokotteiden perään.

Pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan maailma voi nähdä valoa tunnelin päässä nyt, kun koronakriisi on kestänyt lähes vuoden.

– Mutta me emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä maailmaa, jossa köyhät ja väliinputoajat tallataan, kun rikkaat ja voimakkaat rynnistävät rokotteiden perään, Tedros sanoi YK:n virtuaalisessa pandemiakokouksessa.

Hän painotti, että koska kyse on globaalista kriisistä, myös sen ratkaisut täytyy jakaa oikeudenmukaisesti.

Tedros muistutti myös monista muista haasteista.

– Ei ole rokotetta köyhyyttä vastaan eikä rokotetta nälkää vastaa. Ei ole olemassa rokotetta eriarvoisuuteen eikä ilmastonmuutokseen, hän sanoi.

Maailmassa koronakuolemia yli 1,5 miljoonaa

Ruotsissa on kirjattu eilisen jälkeen 60 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kuolleiden määrä koko epidemian aikana nousee näin ollen 7 067:ään.

Uusia koronavirustartuntoja rekisteröitiin viimeksi kuluneen vuorokauden aikana vajaat 6 300.

Ruotsissa on tällä hetkellä tehohoidossa 245 koronatartunnan saanutta potilasta.

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu jo yli 1,5 miljoonaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 276 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Seuraavana tulevat yli 175 000 koronakuoleman Brasilia sekä Intia, jossa kuolemantapauksia on kirjattu yli 139 000.

Varmistettuja koronatartuntoja on koko maailmassa ollut tähän mennessä yli 65,4 miljoonaa.

Lähteenä myös Aftonbladet

STT