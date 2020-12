Woodin pateri – LP Viesti ja Vilpas hakivat piristystä pimeään korona-arkeen yhteisharjoituksilla

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen puhaltaa joukkonsa kasaan tiistain iltatreenien päätteeksi.

– Let’s take a water break and then see what’s next, Toiviainen kertoo arvoituksellisesti ja tuo paikalle fläppitaulun.

Taulussa on lueteltu neljä joukkuetta. Joukkueissa on tuttuja ja tuntemattomia nimiä. Arvoitus ratkeaa nopeasti, kun pinkkipaitainen LP Viesti tulee parketille omiin iltatreeneihinsä.

On salolaisten joukkueiden yhteistreenien aika.

Koripallo-osiossa nähtiin – sanotaanko vaikka mielenkiintoisia – tilanteita, kuten Saana Virtasen ja Noora Kososen puolen minuutin kiistapallo, Linnea Kuuselan sormilyönniksi muuttunut levypallo sekä Beth Vinnellin heiton torjunnat kaukaa kolmosrajan takaa.

Komeimmasta suorituksesta vastasi kuitenkin passari Viktoriia Tuchashvili, jonka kolmonen upposi levyn kautta koriin. ”Vikin” omaatuntoa ei muutenkaan heittäminen näyttänyt kolkuttavan.

Jos LP Viestistä pitäisi 20 minuutin perusteella koostaa aloitusviisikko koripallo-otteluun, niin Noora Kosonen olisi pelintekijä, Tuchashvili heittävä takamies, Nea Haatainen pieni laituri, Vinnell iso laituri ja 173-senttiseksi terävä levypallopelaaja Netta Laaksonen sentteri.

Lentopallo-osiossa ensimmäinen huolenaihe oli Jeremiah Woodin joukkuekavereiden terveys. Jokaista pallokosketusta huudolla ryydittänyt Wood rynni pateriin samalla päättäväisyydellä kuin eläkeläinen ämpärijonoon.

Mikko Koivisto näytti kantavan joukkuettaan myös tässä lajissa, kun taas rystysiään pääasiassa käyttäneen Juho Nenosen vahvuudet olivat tässäkin lajissa pallottomassa pelaamisessa.

Vilppaan aloitusseitsikko lentopallossa olisi nähdyn perusteella seuraava. Passariksi Tuukka Juntunen, jolla koululiikunta on selvästi tuoreimmassa muistissa. Yleispelaajiksi Koivisto ja käsiään koko ajan tiukassa hihalyöntiotteessa pitänyt Deondre Parks.

Myles Stephens hallitsee lentopallossakin paremmin puolustuksen eli hän olkoon libero. Keskitorjujiksi otsa verkkonauhassa pelannut Ladarien Griffin ja verkolla yliaktiivinen Elias Eerikinharju.

Hakkuriksi muiden terveydenkin uhalla Wood.

Yleensä peräkkäin harjoittelevien salolaisten liigajoukkueiden yhteisharjoituksen tarkoitus oli tuoda vaihtelua ja naurua kenties vakavaan ja vielä pimenevään korona-arkeen.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatiotyöryhmän tiistain päätös jatkaa koronan leviämisen ehkäisemiseksi annettuja suosituksia 10. tammikuuta saakka venyttää kummankin joukkueen ottelutaukoa entisestään.

Tällä viikolla joulutauon aloittavan LP Viestin seuraava mahdollinen ottelu on 13. tammikuuta JymyVolleyta vastaan.

Vilppaan seuraavasta ottelusta ei ole vielä edes hyvää arvausta. Korisliigaseurat kokoontuvat keskustelemaan ottelutauon ja koko kauden jatkumisesta keskiviikkona.

Vilppaalta on siirtynyt joulukuulta jo kolme kotiottelua, joihin etsitään nyt uusia pelipäiviä. Mitä pidemmälle tauko venyy, sitä todennäköisemmin sarjajärjestelmään joudutaan tekemään muutoksia.