WSJ: USA neuvottelee Kanadassa kiinni otetun Huawein talousjohtajan kanssa rikossyytteiden selvittämisestä

Yhdysvaltain oikeusministeriö keskustelee teknologiayhtiö Huawein talousjohtajan Meng Wanzhoun kanssa mahdollisesta sopimuksesta tämän rikossyytteiden ratkaisemiseksi.

Kanada otti Mengin kiinni kaksi vuotta sitten Yhdysvaltojen antaman pidätysmääräyksen perusteella. Yhdysvallat vaati Mengin pidättämistä, koska se syyttää Huaweita Irania vastaan määrättyjen pakotteiden rikkomisesta.

Neuvotteluista kertoo talouslehti Wall Street Journal lähteidensä tietojen pohjalta.

Mengin asianajajat ovat keskustelleet viime viikkoina ministeriön kanssa mahdollisesta sopimuksesta. Jos Meng myöntäisi syyllisyytensä osaan syytteistä, voisivat syyttäjät lykätä syytteitä ja myöhemmin jopa luopua niistä.

Tähän asti Meng on suhtautunut tällaiseen sopimukseen nihkeästi, koska ei usko tehneensä mitään väärää, jotkin WSJ:n lähteistä kertovat.

Meng pidätettiin kaksi vuotta sitten välilaskun aikana Vancouverissa, jossa hänellä on myös koti. Sen jälkeen hän on vastustanut luovutusta Yhdysvaltoihin. Luovutusprosessi voi kestää vuosia, sillä Mengillä on sen aikana useita valitusmahdollisuuksia. Meng on ollut pidätyksensä jälkeen osittaisessa kotiarestissa.

Kanadan arvellaan toivovan sopimuksen syntymistä, sillä tapaus on hiertänyt Kanadan ja Kiinan välejä sekä kiristänyt edelleen suhdetta Yhdysvaltoihin. Sopimus voisi myös helpottaa neuvotteluja kahden Kiinassa pidätetyn kanadalaismiehen tilanteesta. Miehet pidätettiin pian Mengin pidätyksen jälkeen, mutta Kiina on kieltänyt tapausten liittyvän toisiinsa.

Syytökset linkittyvät kansainvälisen politiikkaan

Meng on sanonut, että häntä syytetään väärin perustein ja että tehdyn luovutuspyynnön perusteet olivat poliittiset aikana, jolloin Yhdysvallat yritti painostaa Kiinaa maiden välisessä pitkittyneessä kauppakiistassa.

Mengiä vastaan esitetyt syytökset perustuvat siihen, että hän olisi valehdellut Huawein käyttämille pankeille vuonna 2013 siitä, millaisia liiketoimia yritys tekee Iranissa. Tämän jälkeen pankit olisivat hyväksyneet satojen miljoonien dollarien liiketoimet, jotka mahdollisesti rikkoivat Yhdysvaltojen Iranille määräämiä talouspakotteita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto pitää Huaweita uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja katsoo Mengin toimineen Huawein etujen ajamisessa Iranissa tavalla, joka viittaa säännönmukaisiin väärinkäytöksiin yrityksessä.

Yhdysvaltojen toimet ovat raivostuttaneet Kiinan, joka syyttää maata Huawein syrjimisestä ja on vaatinut Kanadaa vapauttamaan Mengin.

Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär.

https://www.wsj.com/articles/u-s-in-talks-with-huawei-finance-chief-meng-wanzhou-about-resolving-criminal-charges-11607038179

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3112497/us-talks-huaweis-meng-wanzhou-resolving-charges-source-says

Arttu Mäkelä, Tapio Pellinen

STT

Kuvat: