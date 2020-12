Wuhanin tapahtumista kertoneelle kansalaisjournalistille neljän vuoden tuomio

Kiinassa kansalaisjournalisti Zhang Zhanille, 37, on langetettu neljän vuoden vankeustuomio tämän koronavirusta koskevien raporttien vuoksi, kertoo hänen asianajajansa.

Zhang, joka on koulutukseltaan lakimies, raportoi helmikuussa Wuhanin koronavirustilanteesta. Hänen juttujaan jaettiin laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Zhang on ollut pidätettynä toukokuusta lähtien syytettynä ”riidankylvämisestä ja ongelmien lietsomisesta”.

Asianajajien mukaan toimittaja ryhtyi kesällä syömälakkoon, mikä on heikentänyt hänen terveyttään. Häntä on pakkoruokittu nenäletkun kautta.

– Zhang Zhan näytti täysin murtuneelta, kun tuomio julistettiin, ja hänen äitinsä alkoi kovaäänisesti nyyhkyttää, kertoi yksi Zhangin puolustusasianajajista, Ren Quanniu.

Ren kertoi jo ennen oikeudenkäyntiä, että Zhang pelkäsi pitkää tuomiota.

– Hän sanoi, että jos oikeus antaa hänelle raskaan vankeusrangaistuksen, hän tulee kieltäytymään ruuasta täysin vankilassa. Hän uskoo kuolevansa vankilassa. Kyseessä on äärimmäinen toimi, johon hän on ajautunut protestoidakseen tätä yhteiskuntaa ja siinä vallitsevaa ilmapiiriä vastaan, asianajaja sanoi.

”Jokainen päivä on hänelle kidutusta”

Toisen asianajajan mukaan Zhangin terveys on romahtamassa ja hän kärsii päänsäryistä, huimauksesta ja vatsakivuista,

– Hän tarvitsee apua päästäkseen vessaan. Jokainen päivä on hänelle kidutusta, kuvaili Zhang Keke, joka pääsi vierailemaan päämiehensä luona joulupäivänä.

Kiinalaisten ihmisoikeuksia puolustavan Chinese Human Rights Defenders -kansalaisjärjestön edustajan Leo Lanin mukaan viranomaiset haluavat tehdä Zhangista varoittavan esimerkin, jotta muut toisinajattelijat eivät toisi enää esiin Wuhanin tapahtumia hallinnolle kielteisessä valossa.

Zhang on ensimmäinen neljästä aikaisemmin tänä vuonna pidätetystä kansalaisjournalistista, joka on saanut tuomion Wuhanin tapahtumien raportoinnista.

Kiina on aiemminkin pyrkinyt hiljentämään muun muassa viruksesta varhain varoittaneita lääkäreitä. Koronaviruspandemian katsotaan alkaneen Kiinan Wuhanista runsas vuosi sitten.

STT

