Yara myy Soklin kaivoshankkeen suomalaiselle valtionyhtiölle – myyntipäätöstä vauhditti lupaprosessien pitkittyminen ja logistiikkaongelmat

Muun muassa lannoitteita valmistava Yara-yhtiö kertoo myyvänsä Soklin kaivoshankkeen valtionyhtiö Suomen Malmijalostukselle nimellisellä kauppahinnalla. Kauppa sisältää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Itä-Lapissa sijaitsevassa Soklissa on merkittävä esiintymä fosfaatteja, joita käytetään lannoitteiden tekemiseen. Samalla alueella on myös muita, esimerkiksi akkujen valmistukseen tarvittavia arvomineraaleja.

– Yara on panostanut Sokli-hankkeen edistämiseen ja investoinut tutkimus-, luvitus- ja selvitystoimintaan. Vaikka Yara nyt luopuukin Soklista, niin olemme tyytyväisiä siitä, että Suomen Malmijalostus jatkaa hankkeen kehittämistä. Näin hankkeeseen käytetyt mittavat panostukset ovat hyödyksi Suomen valtiolle, sanoo Yara Suomen toimitusjohtaja Tommi Hevonoja tiedotteessa.

Yaran päätökseen vaikuttivat osaltaan lupaprosessien pitkittyminen, investointikustannukset, hankkeen logistiikkaongelmat sekä fosfaatin maailmanmarkkinahinta. Hankkeen ympäristöluvasta tehdyt valitukset ovat vielä käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ympäristölupaprosessi alkoi vuonna 2013.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen on tyytyväinen hankkeen ostamiseen.

– Järjestely mahdollistaa sen, että Soklia koskevat selvitykset ovat käytettävissä täällä kotimaassa sen sijaan, että kaivosoikeudet olisivat mahdollisesti päätyneet kolmannelle osapuolelle. Seuraavaksi meidän tavoitteenamme on analysoida hankkeen kehittämismahdollisuuksia, joiden pohjalta voidaan päättää Soklin tulevaisuudesta, Hietanen sanoo tiedotteessa.

Soklin esiintymä löydettiin vuonna 1967.

Uutista korjattu klo 13.45: Valtionyhtiön nimi on Suomen Malmijalostus, ei Suomen Malminjalostus.

