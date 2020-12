Yhdysvalloissa jo yli 100 000 koronapotilasta sairaalahoidossa

Yhdysvaltalaissairaaloissa oli keskiviikkoisten tietojen mukaan ensimmäistä kertaa yli 100 000 koronapotilasta. Asia selviää Covid Tracking Projectin seurannasta, jonka tiedot on tarkistettu Suomen aikaa torstaina alkuyöstä.

Viime viikon perjantaina nähtyä hentoista laskua lukuun ottamatta sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa jo pitkään.

Covid Tracking Projectin mukaan keskiviikkona oli tehohoidossa lähes 19 400 ihmistä. Myös tehohoidossa olevien määrän osalta tuore lukema on jälleen korkeampi kuin koskaan aiemmin tämän pandemian aikana.

Hengityskoneessa oli keskiviikkona yhteensä 6 855 koronasairasta.

https://covidtracking.com/data/national/hospitalization

STT

